水氣移入 北台灣19日前偏濕涼

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（中央社記者張雄風台北17日電）氣象局今天說，明天及19日北台灣高溫約攝氏21、22度整天偏涼，中南部白天暖、早晚涼，注意溫差；19日前水氣多，可能整天有雨；20日開始回溫，21日起觀察是否受鋒面影響。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天、19日都是東北季風影響，北台灣整天偏涼，其他地區早晚涼。

高溫方面，北部、宜蘭明天約21、22度；中部、花東約24、25度；南台灣約27至29度，南來北往要注意溫差。清晨低溫，中部以北、宜花約17至19度，南台灣約21、22度。

至於水氣方面，陳伊秀指出，明天、19日因華中、華南水氣零散移入，迎風面東半部、北部、中南部山區會有局部短暫雨，預計19日降雨範圍較廣，也可能整天有雨。

陳伊秀說，東北季風20日減弱，北台灣白天高溫約回升至25度；降雨方面，北部、東半部有局部雨，中南部山區午後零星雨。

陳伊秀提到，21日預報各家模式分歧，由於台灣北方海面有鋒面掠過，若稍微往南靠，可能北台灣降雨機會將增加；若鋒面稍微往北，從21日起至24日僅東半部有局部降雨，其他地區則是呈現多雲、偶爾可以看到陽光的天氣；實際狀況目前仍在觀察。

陳伊秀說，若是沒有鋒面影響，21日之後溫度回升更明顯，北台灣高溫約28、29度，甚至有機會跨過30度門檻；但若是降雨，溫度回升幅度就不會這麼大。

陳伊秀提醒，明晚起桃園至台南沿海空曠地區及澎湖易有8至9級強陣風；22、23日金門、馬祖地區可能會有局部霧或低雲，影響能見度。（編輯：管中維）1110417