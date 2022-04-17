攝影家協助搶救生病黑面琵鷺 黃偉哲頒獎表揚

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市長黃偉哲今天出席台南市生態保育學會111年度大會，肯定學會多年來投入黑面琵鷺等生態保育工作，並頒獎給曾協助搶救「黑面琵鷺T85」送醫的攝影家黃永豐。

黃偉哲在會中致詞表示，台南市生態保育學會執行「108年度學甲濕地保育行動計畫」，在今年1月被內政部營建署評定為優等，執行成果令人肯定，學甲濕地也已成為黑面琵鷺在台南的族群棲息區之一。

黃偉哲指出，黑面琵鷺保育工作推廣走過數十年歲月，如今民眾對於黑面琵鷺保育觀念已有共識，並願意投入資源與人力推動；感謝所有投入保育工作的專家與志工，市府也會持續為黑面琵鷺保育盡力。

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台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，在台南繫放的黑面琵鷺T85在民國109年1月19日被發現癱軟在學甲濕地生態園區灘地，當時由巡查園區的志工黃永豐、邱景威協助搶救送醫，治癒後由黃偉哲於109年2月26日野放。

邱仁武表示T85於109年清明節左右北返繁殖地，秋冬時分再飛回台灣度冬，並於台17線嘉義縣布袋鎮的魚塭被鳥友發現，110年保育界再發起尋找T85活動，這次則被黃永豐於110年11月在北門區的水晶教堂灘地率先發現，這個巧合讓人覺得T85是在「報恩」。（編輯：陳仁華）1110417