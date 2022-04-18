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韓國單日確診不到5萬創2個月來低點 取消大部分防疫措施
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學生確診新增262例 19縣市493校停課

2022/4/18 18:55
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（中央社記者許秩維台北18日電）教育部今天公布最新統計，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診學生增262例（258名本土、4名境外），各級學校累計3015名學生染疫；19縣市、493所園校採全校或部分班級停課。

教育部透過文字說明，截至下午3時，全國共493所園校（幼兒園91所、國小211校、國中64校、高中96校、大專31校）採全校或部分班級停課（含線上教學），包括新北市、台北市、台中市、桃園市、基隆市、彰化縣、高雄市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台東縣、花蓮縣、屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、南投縣等19縣市。

根據教育部COVID-19各級學校學生確診最新統計表，自民國110年4月20日至111年4月18日下午5時30分，共3015名學生染疫，包括本土2330例（比昨天統計增258例）、境外移入685例（比昨天統計增4例）。

以教育階段區分，大專校院1264例（增73本土、4境外）、高中413例（增37本土）、國中262例（增23本土）、國小784例（增84本土）、幼兒園292例（增41本土）。

教育部公布的確診統計，與中央流行疫情指揮中心有時間差，實際個案狀況由指揮中心公布。（編輯：管中維）1110418

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