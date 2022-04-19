母親節聚餐尚無明顯退訂潮 外帶估成長2成以上

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（中央社記者余曉涵台北19日電）台灣本土COVID-19疫情快速升溫，距離母親節還有半個多月，部分飯店業者今天說，目前沒有見到明顯的母親節聚餐退訂潮，不過外帶餐營收估計可望比去年成長2成以上。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）連日新增破千例，雲朗觀光集團今天發出新聞稿表示，目前母親節檔期並無明顯退訂住宿與餐飲的狀況，但母親節餐飲有較以往延遲預定的情形，至於外帶產品母親節蛋糕、套餐等，未開賣時就已有民眾來電詢問。

雲朗觀光集團因應母親節檔期推出多項餐飲、住房優惠及專屬活動，且因應疫情，君品酒店、翰品新莊、翰品高雄及兆品台中另推出母親節外帶套餐。

台北君悅酒店則說，旗下8家餐廳在母親節前2週的週末訂位率都有8成以上，近期疫情升溫，有小幅退訂的狀況；不過，今年預訂母親節外帶套餐的需求增加，可望比起去年同檔期外帶營收新台幣40萬元，能有2成以上的成長。

相中母親節聚餐商機，不少飯店及餐飲業者紛紛推出活動搶攻聚餐商機，瓦城泰統集團說，旗下全品牌瓦城、非常泰、1010湘、時時香、YABI KITCHEN、月月、大心祭出3大內用消費優惠。

台北晶華酒店則推出住宿6000元送6000元消費金的感恩媽咪全額回饋專案，消費金除可點購多元美食，還有禮物排行榜的品項，包含醇厚酒款、植感花禮、牛肉麵禮盒組、沐蘭SPA芳香療程、沐浴保養組等。

台北萬豪酒店推出3款特製蛋糕，用潔白高雅的珍珠為設計靈感，將蛋糕幻化成視覺味蕾雙饗宴，並以適合4至5人享用的小尺寸蛋糕搶攻小家庭市場。（編輯：陳清芳）1110419