北市增287例本土個案 足跡一蘭拉麵等餐廳

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（中央社記者陳昱婷台北19日電）台北市今天新增287例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案，衛生局公布7名確診者足跡，包含藍記麻辣鍋、一蘭拉麵台灣台北本店別館、哈吧餐酒館等，提醒民眾注意。

北市衛生局下午舉行視訊記者會說明疫情現況，同時公布案34704、34710、34725、34766、34783、36253、36842的足跡，包含藍記麻辣鍋、台北廣益橋藝公益推廣協會、客美多咖啡小巨蛋店、小林海產、一蘭拉麵台灣台北本店別館、哈吧餐酒館等。

衛生局發言人紀玉秋說，台北市新增287例本土個案，其中45例居住在內湖區為最多，另有6例與酒店、酒吧及夜店等娛樂場所相關，7例與KTV相關，59例曾與確診者接觸。

有關交通局人員染疫一事，紀玉秋說明，這名個案居住在新北市，社區疫調由新北市負責，在台北市的職場已匡列7人居家隔離，同辦公室69人快篩都是陰性，辦公環境已完成清消，同樓層員工開始實施居家辦公。

針對台大醫院有4人染疫，紀玉秋表示，已匡列156人居家隔離，並完成辦公環境及公共場域環境清消，若已經施打第3劑疫苗滿14天，獲得衛生局同意後可提前返回工作崗位。

至於各區啟動居家照護的時序，紀玉秋說，會依據疫情需求盡快上線，並盡快讓區公所及里長知道。

紀玉秋提醒，隨著疫情升溫，娛樂場所及校園的群聚越來越多，請民眾加強自我健康監測，若有發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等疑似症狀，建議先使用家用快篩試劑檢測，落實生病不上班、不上課。（編輯：方沛清）1110419