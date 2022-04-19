彰縣啟動應變 居隔居檢兒可送兒童醫院收治

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳哲豪彰化19日電）彰化縣今天新增13例COVID-19確診，彰縣府指出，其中3名兒童為輕症，縣府啟動緊急應變機制，居家隔離或檢疫兒童如出現呼吸困難等症狀，家長可請119直接送兒童醫院專責收治。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中公布，今天國內新增1727例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確定病例，分別為1626例本土個案及101例境外移入，其中新北市583例最多，彰化縣為12例。

彰化縣政府下午發布新聞指出，彰縣新增13例COVID-19確診案例，其中有7例尚未列案號，有6例已公布在疫情資料中；彰化縣衛生局長葉彥伯接受媒體聯訪指出，昨天和今天的19例確診案例中，有5名兒童，都是輕症且在負壓隔離病房治療，其中4童和宜蘭宮廟宗教旅行團傳染鏈有關。

葉彥伯說，宜蘭宮廟宗教旅行團傳染鏈今天新增6名確診者，其中有3人為兒童，都和參加宗教旅行團的大人接觸後確診，昨天另有1名兒童也因爺爺曾參加宮廟宗教旅行團接觸染疫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

葉彥伯指出，5歲以下兒童抵抗力本來就較差，縣府也啟動安心防疫兒童緊急醫療後送機制，只要是接受居家隔離及居家檢疫中的兒童，出現呼吸困難、意識不清等徵兆，不用等衛生單位解除電子圍籬，可以打119請消防單位派救護車將兒童送往縣內兒童醫院專責病房救治。

彰化縣衛生局呼籲，家長如發現幼童出現呼吸困難、意識不清、持續胸痛胸悶及抽搐等徵兆，應儘速就醫。（編輯：陳清芳）1110419