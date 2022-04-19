台鐵建立鋼軌檢測證照制度 不再師徒相傳

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（中央社記者汪淑芬台北19日電）台鐵多年來在維修上採用師徒相傳制，沒有一致的標準，現在開始推動證照制度，已委託財團法人工業技術研究院依國際規範，制定鋼軌焊道超音波檢測標準。

台鐵今天在交通部例行記者會，介紹鋼軌超音波檢測證照制度，為強化鋼軌焊道超音波檢測品質，日前已委託工研院制定鋼軌焊道超音波檢測作業標準、建立人員訓練考照管理制度及辦理超音波檢測訓練，盼提升鋼軌焊道內部瑕疵檢測率，確保鋼軌的焊接品質。

台鐵說，工研院依據國際標準規範，協同財團法人非破壞檢測協會（NDT）一同規劃超音波訓練專班，包含初級超音波檢測員訓練專班、設備品質管理訓練及超音波審核員訓練專班。

台鐵說，初級檢測員訓練共分2梯次，每梯次學員為35人，共約70人，其中對於通過資格檢定人員，頒發檢定合格證照。

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台鐵針對通過資格檢定人員，再遴選30人培訓成為具備審核及訓練台鐵內部焊道超音波檢測人員資格的審核員，成為台鐵執行內部教育訓練的訓練講師，未來台鐵可自行辦理初級超音波檢測人員在職訓練及建立內部換證機制，檢測人員需經過訓練並具備合格證照才可執行超音波檢測工作。

台鐵說，目前超音波鋼軌檢測儀可檢測到0.3公分裂痕，建立證照制度後，透過在職訓練可改善檢測的精準度，早期檢出鋼軌瑕疵並抽換，提升軌道營運安全。（編輯：張芷瑄）1110419