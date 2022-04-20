合庫人壽挺家庭照顧者 10年捐款逾2000萬元

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合作金庫人壽與中華民國家庭照顧者關懷總會20日舉辦「攜手10年 星心相惜」記者會，合庫金控董事長雷仲達（右2）、合庫人壽董事長杜振遠（右1）、家總理事長郭慈安（右3）出席。中央社記者張璦攝 111年4月20日

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（中央社記者張璦台北20日電）合庫金控旗下人壽子公司將房貸壽險部分保費收入，用以支持中華民國家庭照顧者關懷總會；合庫金控董事長雷仲達今天表示，此計畫已進行10年，累計捐款金額逾新台幣2000萬元，未來也將繼續打造友善照顧共榮圈。

合作金庫人壽今天舉行「攜手10年 星心相惜」記者會，雷仲達、合庫人壽董事長杜振遠和中華民國家庭照顧者關懷總會理事長郭慈安等人出席。

合庫人壽表示，合庫人壽與家總合作支持家庭照顧者已達10年，期間推出創新照顧服務「喘息咖啡」，今年逢合作10週年，將以沉浸式音樂劇演繹家庭照顧者故事，盼提升社會大眾對此議題的重視。

國發會推估，台灣將於2025年邁入超高齡社會；雷仲達表示，合庫2020年開始培訓「長照種子行員」，至今已超過千人，分行提供金融服務時，也能提供長照資訊，讓民眾在規劃財務時，能了解長照相關權益，並懂得善用政府長照資源以及企業金融服務 ，以全方位規劃樂活安養人生。

雷仲達說，從2013年以來，合庫人壽每張房貸壽險捐款300元支持家庭照顧者，10年來累積捐款超過2000萬元，並陸續開辦「喘息學院」、「喘息咖啡」等幫助照顧者放鬆的服務，同時成立「守護者聯盟」，邀集相同理念企業一起支持家庭照顧者，打造友善照顧共榮圈。

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郭慈安表示，10年來，台灣從長照1.0到2.0，以使用者經驗持續進步、調整，家總與合庫的合作也不斷推出創新服務，除「守護者聯盟」，未來將進一步發展「照顧者護照」，提供個別化關懷服務，邀請企業提供採購折扣，減輕經濟負擔。

此外，合庫人壽指出，今年將以沉浸式音樂劇和生活策展，呈現家庭照顧不同層面以及照顧者難處；相關活動將在今年7月至9月巡迴舉辦北中南場次。（編輯：楊蘭軒）1110420