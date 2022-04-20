高市增97例確診 22人獅子會聚餐、6人去過演唱會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高市COVID-19確診數今天新增97例創史上新高。其中獅子會聚餐今天再增22人染疫，另有6人於9、15及16日去過台北小巨蛋張惠妹演唱會，還有在屏東某製麵廠工作6人染疫。

高雄市長陳其邁下午出席COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高市今天新增97例，隔離期間陰轉陽有9例、外縣市活動史20例、密切接觸者有64例，另有4例仍在疫調確認感染源中。

陳其邁說，密切接觸者64例中，同住親友25例、餐飲娛樂26例、職場環境9例、高風險場域有4例。增加最多的是在餐飲娛樂場所，獅子會連續2天聚會，針對參加活動者及家屬擴大篩檢，2天共有25人確診，其中3人是家屬。

衛生局簡任技正潘炤穎進一步說明，外縣市活動史確診個案中，台北有9例，其中6例曾於9、15、16日參加台北小巨蛋張惠妹演唱會；屏東有6例，集中在屏東某製麵廠，不少工作人員是高雄市民，正在擴大採檢中。

另有獅子會於15、16日分別在番太郎味自慢料理及漢來大飯店舉辦聚餐及例會，2天包含昨天3人及今天22人，共累積25人確診。潘炤穎說，疫調發現，目前確診者均有參加餐會，只參加例會討論、未參加餐會者尚未發現有確診。

潘炤穎說，因此脫下口罩餐飲就是風險，籲民眾多留意；另南北移動的大眾運輸工具如台鐵、高鐵、統聯客運等也有確診足跡，民眾搭車務必全程戴好口罩。

另有媒體詢問在番太郎味自慢料理的聚餐，疑有脫口罩唱歌及逐桌敬酒，衛生局是否開罰？潘炤穎說，會根據疫調事證及行為，依法要求意見陳述及相關裁罰。

陳其邁說，現在病例增多，是因無症狀者可能未就醫，進入家庭、社區、職場及餐廳等地活動導致，現在已進入社區感染增加階段，要拜託大家戴好口罩、不要逐桌敬酒，也建議民代不要跑攤，疫情期間做好個人防護、快打疫苗。

市府也公布多處確診者足跡，除了高鐵、統聯客運外，還包括番太郎味自慢料理、漢來大飯店、藍色狂想音樂餐廳、星巴克高雄遠百門市、高雄市鳳山運動園區體育館、優勢羽球休閒館、漢神百貨、哈囉市場等。（編輯：謝雅竹）1110420