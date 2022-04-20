更多編輯台推薦新聞：
鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟
運動

鈴木誠也打球不看數據 無縫接軌大聯盟

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協
生活

專家分析莫德納與BNT兒童疫苗 每個選擇都有些妥協

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看
生活

朋友同事確診我該隔離嗎？快篩陽性怎麼辦？QA一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本土增2386例 疫情最新發展、防疫須知一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
兒童疫苗2劑隔12週、青少年接種第3劑 高風險者可打第4劑
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
新聞專題
COVID-19疫情整理包1/106

屏東新增31例確診 縣府：家族群聚有增加趨勢

2022/4/20 17:40（4/20 18:03 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
屏東縣政府20日公布31例確診。（屏東縣政府提供）
屏東縣政府20日公布31例確診。（屏東縣政府提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣政府今天公布31例確診，其中16例分別是恆春、內埔、東港、九如與琉球5處家族群聚。縣府呼籲，家族群聚感染有增加趨勢，民眾務必做好防疫，避免間接傳染給家人。

縣府疫調發現，31例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案中有5個家族16例。其中恆春家族4例案39310、39911、39909、39910，是與案37095接觸，被匡列居家隔離，採檢呈陽性確診；內埔鄉家族4例案39305、39306、40373、40374，因苗栗確診親戚返家探親，自行快篩陽性，再到醫院採檢確診。

東港地區則是案38692、39308、39906為1家3口父女檔，因妹妹（案38692）接觸美語補習班確診者被通知採檢，結果均為陽性；九如鄉2例案39304、40372為母子；琉球鄉3例案39912、39913、39914為嬤孫，感染源仍在疫調中。

此外，案39904是娛樂場所四季紅小吃部衍生案；案40377北上參加歌手張惠妹演唱會，與確診者足跡重疊，收到簡訊至醫院採檢陽性；案39905、39917、40378、40379因接觸公司同事確診者染疫。

今天新增的案39307曾與先前已確診朋友案36170及案39906至東興游泳池；案39916與案38694均分別和確診者接觸而感染。

此外，還有案39309、39907、39908、39915、40375、40376持續疫調中。

衛生局表示，今天匡列356人採檢，有108人居家隔離，自主健康管理248人。確診者足跡包括墾丁牧場、海找冰店、東港華僑市場、7-11墾丁門市、南州糖廠、洪媽媽早餐等，已陸續完成清消。

目前屏東縣停班課狀況：東港海濱國小因2班暫停實體課程達全校1/3，全校6班暫停實體課程3天配合衛生單位疫調；部份班級停課的學校則有12校12班。（編輯：郭諭儒）1110420

瀏覽更多照片

▲可點按圖片瀏覽更多足跡圖

延伸閱讀
疫情衝擊屏東觀光 景點遊客銳減一半以上
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
請繼續往下閱讀