屏東新增31例確診 縣府：家族群聚有增加趨勢

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（中央社記者李卉婷屏東縣20日電）屏東縣政府今天公布31例確診，其中16例分別是恆春、內埔、東港、九如與琉球5處家族群聚。縣府呼籲，家族群聚感染有增加趨勢，民眾務必做好防疫，避免間接傳染給家人。

縣府疫調發現，31例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案中有5個家族16例。其中恆春家族4例案39310、39911、39909、39910，是與案37095接觸，被匡列居家隔離，採檢呈陽性確診；內埔鄉家族4例案39305、39306、40373、40374，因苗栗確診親戚返家探親，自行快篩陽性，再到醫院採檢確診。

東港地區則是案38692、39308、39906為1家3口父女檔，因妹妹（案38692）接觸美語補習班確診者被通知採檢，結果均為陽性；九如鄉2例案39304、40372為母子；琉球鄉3例案39912、39913、39914為嬤孫，感染源仍在疫調中。

此外，案39904是娛樂場所四季紅小吃部衍生案；案40377北上參加歌手張惠妹演唱會，與確診者足跡重疊，收到簡訊至醫院採檢陽性；案39905、39917、40378、40379因接觸公司同事確診者染疫。

今天新增的案39307曾與先前已確診朋友案36170及案39906至東興游泳池；案39916與案38694均分別和確診者接觸而感染。

此外，還有案39309、39907、39908、39915、40375、40376持續疫調中。

衛生局表示，今天匡列356人採檢，有108人居家隔離，自主健康管理248人。確診者足跡包括墾丁牧場、海找冰店、東港華僑市場、7-11墾丁門市、南州糖廠、洪媽媽早餐等，已陸續完成清消。

目前屏東縣停班課狀況：東港海濱國小因2班暫停實體課程達全校1/3，全校6班暫停實體課程3天配合衛生單位疫調；部份班級停課的學校則有12校12班。（編輯：郭諭儒）1110420

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