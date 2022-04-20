動團抗議狩獵辦法 原民會：鼓勵建立獵人協會

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（中央社記者張雄風台北20日電）林務局今天開會討論原住民狩獵及野生動物管理辦法修正案，引起動保及原民團體到場關切。原民會表示，鼓勵各族群建立類似獵人協會，來規範基本的狩獵文化禁忌、自然保育等。

行政院農委會林務局今天舉辦「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」修正說明座談會。

去年5月7日大法官第803號解釋，揭櫫原住民依循其文化傳承而從事狩獵活動，乃原住民文化權利之重要內涵，應受憲法保障，並肯認非營利自用狩獵符合憲法保障原住民從事狩獵活動之文化權利意旨；林務局依此推動「原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法」修正工作。

除動保團體今天會前於林務局前抗議，認為林務局則應負責保育野生動物，維護生物多樣性；卻宣稱這次修法是「為落實保障原住民族狩獵基本權益」，「並確保野生動物資源永續」，完全本末倒置，自失立場。

原住民團體在會前到場發聲，強調現行原住民族基於傳統文化及祭儀需要獵捕宰殺利用野生動物管理辦法被宣告部分違憲是事實，主管機關必須盡速依法修正，避免持續侵害原住民族的文化權，呼籲動保團體理性討論、勿無理阻擋。

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原住民族委員會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod告訴中央社記者，就打獵規範部分，釋憲已經承認讓原住民自主，針對不同族群地區，進行狩獵文化的管理；原民會也鼓勵各族群建立類似獵人協會，來規範基本的狩獵文化禁忌、自然保育等。

在獵槍的部分，夷將．拔路兒指出，釋憲中所提到進步的自製獵槍議題，原民會與內政部、國防部持續分工，如零件由誰製作、採購，未來獵槍管制是否仍然會在警政署等，目前都還在討論；內政部也已經準備將討論共識送行政院，進行最後共識建立。（編輯：陳政偉）1110420