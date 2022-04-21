台中太平警分局內勤員警確診 全棟人員快篩陰性

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台中市警察局太平分局一名內勤員警21日發現確診COVID-19，分局獲報隨即啟動因應，全棟人員到醫院快篩，結果皆陰性，警方也已完成駐地清消作業，實施分流上班。（民眾提供）中央社記者蘇木春傳真 111年4月21日

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（中央社記者蘇木春台中21日電）台中市警察局太平分局1名內勤員警，今天COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，分局全棟人員到醫院快篩，結果皆呈現陰性，警方已完成駐地清消作業，實施分流上班機制。

台中市警察局太平分局今天告訴中央社記者，分局1名內勤員警，近日出現咳嗽流鼻涕等症狀，該名員警經初步快篩陰性，但有感身體不適狀況持續，即到住家附近醫院進行PCR檢驗。

警方指出，這名員警今天上午自行透過網路查詢，得知結果為陽性。分局得知後立即啟動防疫應變措施，除立即安排同辦公室的8名密切接觸者到醫院快篩，結果皆呈現陰性。

警方為求謹慎，今天中午後，全棟各樓層其他辦公室人員亦陸續到醫院採檢，所幸均為陰性，分局也立即由清潔人員完成清消作業。

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警方說明，雖目前該名確診者疫調尚未出爐，也未接獲衞生局匡列通知，但目前已請同辦公室座位靠近的3名人員返家自主觀察，並實施居家辦公，待衛生局通知並啟動應變機制。

太平警分局強調，除依目前進行的員警分流上班機制，降低交互感染風險，並要求同仁確實做好個人衛生管理，勤務時段全程配戴口罩及駐地清潔消毒工作，以避免疫情擴散，並兼顧轄區治安維護工作。（編輯：卞金峰）1110421