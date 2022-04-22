中國醫大團隊研發抗疫方劑 可降低病毒感染率

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中國醫藥大學團隊22日在水湳校區舉辦「防疫新選擇－中醫大抗冠方劑」發表會，會中說明新開發的「中醫大抗冠方劑」，有助於阻止COVID-19病毒入侵人體。中央社記者郝雪卿攝 111年4月22日

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（中央社記者郝雪卿台中22日電）中國醫藥大學今天舉辦抗疫方劑發表會，校長洪明奇在會中表示，經細胞實驗證實可有效阻斷病毒與ACE2受體結合，能降低7成多以上Omicron病毒感染率。

中國醫藥大學科研團隊今天在水湳校區舉辦「防疫新選擇－中醫大抗冠方劑」發表會，由洪明奇帶領的科研團隊說明新開發出「中醫大抗冠方劑」，有助於阻止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒侵襲人體。

洪明奇在發表會中表示，COVID-19病毒表面的棘蛋白就像一把鑰匙，人體細胞的血管張力素轉化酶2（ACE2）受體就像個門鎖，病毒棘蛋白與ACE2受體結合後，細胞大門便會敞開，病毒進入細胞中釋放病毒RNA，而後大量複製。而「中醫大抗冠方劑」的作用就是阻斷鑰匙與門鎖結合，減少病毒進入細胞的效率，如同一層「屏風」，保護人體不受病毒的侵害。

洪明奇說，「中醫大抗冠方劑」是由黃耆、白朮、防風、藿香等9種可固護人體正氣、化濕解毒的藥材所組成，做成茶包形式，以方便民眾飲用，由於仍屬中藥，目前需由中醫師評估後方可服用。

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中國醫大指出，科研團隊在洪明奇帶領下，從基礎研究並運用新組建的分子細胞快篩平台，已針對Alpha、Beta、Gamma、Delta、Omicron等多種變種株進行測試，均能降低7.8成以上的感染率。

根據測試結果，中國醫大表示，顯示「中醫大抗冠方劑」有助於阻止COVID-19病毒侵襲人體，在變種病毒來勢洶洶的情況下，如何預防無症狀或輕症的病毒傳播，為現今醫學一大難題，相信「中醫大抗冠方劑」可為臨床治療帶來更多選擇。（編輯：黃世雅）1110422