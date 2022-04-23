柯文哲：只要中央防疫戰略清楚 北市使命必達

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇台北23日電）中央今天上午召集雙北、桃園及基隆等縣市首長開會，討論COVID-19防疫策略。台北市長柯文哲表示，中央戰略清楚，準確告知地方，北市一定使命必達。

台北市政府發言人陳智菡轉述市長柯文哲與衛福部長陳時中及其他縣市首長討論防疫策略的發言。

陳智菡指出，柯文哲在會議中發言表示，今天諸多討論都必須要回到一個根本問題，就是針對爆發的疫情，「中央戰略是什麼」，因為一定要決定戰略，才能制定戰術，才能執行戰鬥。

柯文哲表示，要先知道台灣整體醫療體系量能、社會可容許多少人居家隔離及學生停課等，才能決定後續防疫作為，包含疫調匡列、隔離日程、校園防疫規範等。

柯文哲表示，針對這種會影響國家安全的重大事件，恐怕不是衛福部自己能獨立決定，要提高到國安層級討論。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯文哲指出，先決定戰略，衛福部和地方政府才能制訂戰術，然後才是戰鬥，讓各機關執行。以台灣公務員的水準，只要命令明確，執行面不會有問題。

柯文哲表示，今天許多縣市反映確診人數暴增，人力不足難以再做疫調，陳時中並未直接作出結論，而是要把各縣市意見帶回參考，柯文哲則發言表示，只要中央戰略清楚，準確告知地方，北市一定使命必達。（編輯：李錫璋）1110423