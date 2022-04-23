4/23本土4126例遍布22縣市 增1重症10中症

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

中央流行疫情指揮中心分析今年COVID-19本土疫情逾1.8萬名確診者年齡分布，20至40多歲族群占6成最多，兒童與青少年各占1成。圖為家長23日帶著小孩到新北市立聯合醫院三重院區篩檢。中央社記者吳家昇攝 111年4月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、陳至中台北23日電）指揮中心宣布，今天新增4126例COVID-19本土病例，沒有死亡個案，但新增1例重症與10例中症，其中6人沒打疫苗，中症最年輕個案僅20多歲，因血氧過低住院治療。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天國內新增4126例本土病例、比昨天增加9%，再創台灣疫情以來新高，境外移入增78例。

陳時中表示，本土病例遍布全台22縣市，以新北市1563例最多，其次依序為台北市945例、桃園市527例、基隆市219例、台中市171例。

他指出，今天確診個案新增10例中症及1例重症，據統計，今年1月1日以來累計2萬2171例輕症及無症狀個案、占99.62%，中症累計78例、占0.35%，重症累計7例、占0.03%。

陳時中說，今天新增的重症個案為60多歲女性，有高血壓病史，曾打過3劑疫苗，確診後出現抽搐、低血鈉症狀，疑似敗血症，目前在加護病房使用氧氣面罩及瑞德西韋治療。

另10例中症個案年齡介於20多歲至90多歲間，陳時中說，其中有6人沒打疫苗，年紀最輕的是20多歲男性，個案沒慢性病史，也從未打過疫苗，X光檢查雖無明顯肺炎症狀，但血氧濃度低於94%，仍屬中症個案，目前住院以瑞德西韋治療。

在醫療量能方面，陳時中說，全國專責加負壓病床共6159床，空床數3682床、空床率59.8%；中央集中檢疫所52家、共7170床，空床數1656床、空床率23.1%；地方加強型防疫旅館13家共1936床，空床數792床、空床率40.9%。（編輯：陳政偉）1110423

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）