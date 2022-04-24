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新北鐵道馬拉松17日開跑 督導交通巡官隔天確診

2022/4/24 12:39
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（中央社記者王朝鈺新北24日電）新北市鐵道馬拉松接力賽17日在福隆開跑，瑞芳警分局一名督導交通勤務巡官當天上午8時許出現症狀，因快篩結果模糊，警局立即停止勤務，經PCR檢測後，這名巡官18日確診。

新北市政府警察局瑞芳分局今天表示，分局因協助辦理賽事安全維護工作，為確保勤務執行安全，16日請參與勤務內勤人員先行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩，其中一名巡官於16日晚間7時快篩陰性，但17日上午8時55分許出現輕微症狀。

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這名巡官隨即報告分局並再次快篩，但試劑檢測反應較模糊不明，分局為求慎重，立即停止這名巡官所有勤務，並請與巡官同車的人員至基隆市PCR核酸檢測且未再執行勤務，另要求在結果出爐前，避免與他人接觸，這名巡官18日確診，分局已依防疫規定要求密集接觸者居家隔離。

警方表示，這名巡官17日賽事擔服交通崗位督導勤務，全程使用汽車巡邏，並未前往舞台區或與參賽民眾接觸，且全程配戴口罩，檢視勤務過程，僅與同車者密集接觸，並無與民眾有密集接觸情形，請民眾安心。（編輯：張銘坤）1110424

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