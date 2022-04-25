青少年諮詢會代表出爐 14人將為學生權益發聲

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（中央社記者許秩維台北25日電）教育部國教署今天表示，第4屆青少年諮詢會遴選出14名學生代表，來自行政院兒權小組、縣市政府兒少代表、學生會代表等背景，將在1年任期中為學生權益發聲。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為鼓勵及培力青少年參與公共事務，國教署自民國108年成立第1屆青少年諮詢會，迄今將邁入第4屆。

今年參與青少年諮詢會遴選的學生遍布全台及離島，涵蓋國小6年級至研究所，國教署透過階段性書面審查與面試，讓學生表現出曾參與學生會、自治組織、社團幹部、教育公共事務相關活動中所培養的軟實力，期待聽見參與學生多元的建議，並落實學生表意權。

第4屆青少年諮詢會共遴選出14名優秀學生代表，將在1年任期中為學生權益持續發聲；學生代表成員來自行政院兒權小組、衛福部兒權小組、縣市政府兒少代表、學生會代表等多元背景。

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國教署指出，青少年諮詢會學生代表關注新住民族群融合、特殊教育、國際教育、實驗教育、食品安全等議題，未來將透過提案討論，於定期會議中持續溝通與對話，並送交相關業務單位評估參採，以推動更符合兒少權益的教育政策及計畫。

國教署長彭富源提到，青少年諮詢會不僅提供廣徵青年教育公共事務建言的平台，更期待與學生代表互動交流及多元對話，經由民主教育實踐來深化學生自治發展，達到鼓勵學生參與及保障其表意權的目標。（編輯：張雅淨）1110425