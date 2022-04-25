基隆2確診新生兒血氧不穩 送醫暫無大礙

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（中央社記者王朝鈺基隆25日電）基隆市有6名新生兒確診COVID-19，其中2名轉送林口長庚醫院治療，留在婦產科診所的4名新生兒中，有2名因血氧濃度不穩送醫，醫院監測暫無大礙，送返診所照護。

這間婦產科診所醫師上午接受媒體訪問表示，診所目前收治4名確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新生兒，昨天晚間2名新生兒血氧濃度不穩，介於85%至90%間，因擔心身體狀況快速惡化，立即通報119轉送醫院。

經醫院監測後，認為2名新生兒暫不須住院，因此送返診所。其中1名今天上午血氧濃度再度不穩，轉送醫院監測後，院方認為暫無大礙送返診所照護。

醫師表示，新生兒因肺泡尚未成熟，若受到病毒感染造成無法正常換氣或換氣功能不足，會影響身體正常運作，例如腦部若長時間缺氧，可能造成不良後遺症。

醫師指出，診所已安排固定2至3名護理師分3班輪流照護這4名新生兒，直到康復，護理師也要每天快篩監測身體狀況。此外，家長暫時無法探視新生兒，診所會不定時拍攝影像供家長觀看。

不過，家長還是希望新生兒能轉送醫療院所獲得妥善照護，隨時可以監控血氧，一旦發現狀況才可立即介入。（編輯：唐聲揚）1110425