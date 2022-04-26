超市塑膠包裝年產18億件 綠色和平籲蔬果先減塑

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（中央社記者張雄風台北26日電）綠色和平今天指出，過去10年民眾到超市採買比例增加45%，產生約18億件一次性塑膠包裝，若使用循環容器採買，約可達到57座大安森林公園減碳效果；其中以蔬果類減塑潛力最高。

綠色和平今天舉辦「塑難消費 揭露台灣超市商品減塑潛力」記者會。針對台灣超市中10種商品，包含食品類、飲品類及家用品類進行調查。

綠色和平減塑專案主任唐安指出，台灣民眾過去10年間到超市購買生鮮蔬果的頻率增加約45%；參考國外的超市減塑案例，如法國已選定30種蔬果優先裸賣，並在5年內淘汰一次性包裝；香港百佳超市也有50家門市設蔬果裸賣專區。

成功大學環境工程學系助理教授林心恬表示，本調查在去年進行，這10項商品都是目前已經有相關減塑措施、或是可以包裝減量的品項；統計這10項商品，在超市販售每年產生約18億件一次性塑膠垃圾，等於4443輛垃圾車垃圾量、約1.5萬公噸，換算下來相當於4976戶家庭一整年的排碳量。

林心恬也提到，這10項商品中，因為蔬果類年銷量最大，因此能達到的減塑潛力也最高；不是要求一下子所有包裝都消失，而是透過減量包裝、裸賣並提供紙袋，或是用押金租借循環容器等方式，但「最好的辦法就是消費者自備購物袋」。

林心恬估算，若是10項商品都採取重覆使用循環容器的方式，平均能減少約53%的包裝垃圾量、減少約57%的碳排放，相當於可減少約1.6萬場淨灘的垃圾量、約57座大安森林公園減碳效果。

與會的消基會秘書長徐則鈺表示，廠商過度包裝（如水果禮盒），雖提高通路銷量卻增加商品成本，最終都轉嫁給消費者；有業者擔心民眾購買蔬果會有挑選的習慣、會有捏、彈等動作，未來可以從教育來改善，也可以從外表較堅硬的蔬果先做起。

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時代力量立委王婉諭表示，有業者因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情也推出裸賣蔬菜箱，能節省包裝人力及不必要的垃圾，希望不只是疫情間，而是長期推動；也藉此呼籲環保署在淨零排放路徑下資源循環零廢棄的目標，公布蔬果包裝減量及裸賣指引。

環保署資源回收管理基金管理會執行秘書王嶽斌告訴中央社記者，在減塑行動上，包含網購包裝等也有訂定指引，另外正在研擬限用一次性飲料杯的實施方式，多方進行、也會持續滾動檢討；虛心接受立委的建議，有機會將與各販賣場所溝通，如有好的模式可以規納、嘗試。（編輯：陳清芳）1110426