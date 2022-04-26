i郵箱新增寄件功能免先填單 託運更方便

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中華郵政公司26日宣布，即日起全國2408座i郵箱新增「現場箱到箱」寄件功能，可免預填託運單，依系統步驟點選，即能完成寄件、付款。（中華郵政提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年4月26日

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）中華郵政公司今天宣布，為提供多元便利的寄件選擇，即日起全國2408座i郵箱，新增「現場箱到箱」寄件功能，可免預先填單，託運更方便。

中華郵政公司發布新聞稿，即日起民眾到i郵箱交寄郵件至指定i郵箱，免預填託運單，依系統步驟點選，即能完成寄件、付款，郵資為每件新台幣55元至60元。

中華郵政說，i郵箱的「箱到箱」服務原本需事先填託運單，「現場箱到箱」只要將包裹攜至i郵箱，依介面提示先選擇「箱到箱寄件」，再點選「現場箱到箱」，指定取件i郵箱及輸入收/寄件人手機號碼，即可印出託運單、支付郵資，迅速完成寄件，比以往作業更省時。

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i郵箱是中華郵政提供普及化服務的指標設備之一，也是全民的「隨身地址」，使用一次性簡訊密碼開箱及獨立式儲格設計，保護收、寄件人隱私。當郵件送達指定i郵箱，收件人在3日內至指定i郵箱，輸入手機末3碼及簡訊取件碼，10秒內即可快速領取郵件。

中華郵政說，i郵箱具「零接觸、無現金支付」特性，提供24小時全年無休自助取、寄件服務，是防疫期間最佳物流方式，可降低接觸染疫風險。（編輯：陳政偉）1110426