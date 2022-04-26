花蓮單日確診破200例 多處市場延燒休市清消

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（中央社記者李先鳳花蓮縣26日電）花蓮今天新增220例COVID-19確診，自3月底至今累積1675人，其中吉安黃昏市場延燒，蔓延到市八、中華市場都有攤商染疫，中華市場今天休市因應防疫清消。

衛生局長朱家祥說明，花蓮今天新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診220例與中央公布數據不相同，是因為中央已不再對確診者給予案號，縣府今後以凌晨零時收到通報的案例為基準來計算統計。

新增220例以社區感染的117人占最大宗，還有包括慈濟醫院、衛生福利部花蓮醫院、營區、宜蘭婚宴延伸，門諾醫院有1名護理師確診；而吉安黃昏市場新增28人之外，市八、中華市場都有攤商確診，中華市場今天因應防疫清消休市1天。

朱家祥說，市場內潮濕環境符合病毒滋長條件，加上人潮進入來往，容易形成感染「窩」，個人做好防護、加強清消是必須作為。

疫情持續升溫，被政府列為高風險城市，中央日前撥發的10萬劑快篩試劑是否足夠？朱家祥回應表示，目前已使用3萬多劑，由於中央改採「3+4」新制，快篩試劑使用需求更大，感謝中央給予支援而能在使用上更加方便。這一陣子在市面上採購不易，由於試劑採購不像疫苗有諸多限制，相信中央樂見地方政府自行採購，縣府已下單，只是遲未進貨。

媒體提問有關教育部宣布自5月2日起開放6至11歲兒童施打半劑莫德納疫苗，同時也給學生家長7天時間考慮，對此縣府有無規劃時程？朱家祥指出，已收到教育部的相關指引與同意書，近日會發給家長。兒童施打疫苗和成年人一樣，存有不可測因素，不會勉強要求一定要施打才能進校園，國外經驗也非100%施打，會謹慎小心處理兒童疫苗接種相關事宜。（編輯：張芷瑄）1110426