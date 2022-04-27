台灣蝶類誌5卷6冊竣工 典藏蝴蝶王國生態與圖鑑

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台灣因地理環境特殊，生物資源豐富多樣，素有「蝴蝶王國」之美譽。林務局自107年起與國立台灣師範大學教授徐堉峰合作編撰的「台灣蝶類誌」套書，共5卷6冊，蝶迷們可完整收藏中英文版所有蝶種生態與圖鑑。（林務局提供）中央社記者楊淑閔傳真 111年4月27日

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（中央社記者楊淑閔台北27日電）林務局今天表示，自107年起與國立台灣師範大學教授徐堉峰合作編撰的「台灣蝶類誌」套書，最後一卷完成，共5卷6冊，蝶迷們可完整收藏中英文版蝴蝶王國所有蝶種生態與圖鑑。

農委會林務局今天發布新聞，做出以上表示。台灣因地理環境特殊，生物資源豐富多樣，素有「蝴蝶王國」之美譽。林務局說明，「台灣蝶類誌」套書的5卷6冊，分別為鳳蝶科、粉蝶科、弄蝶科、灰蝶科及蛺蝶科（解說篇及圖書篇），各科蝴蝶種數分別為39種、41種、69種、126種及154種，總計429種。

還有，林務局說，不同於一般生物誌不將外來種或有疑問種等納入，這套書特別將外來種、疑問種及迷蝶，共42種納入論述，是這套書較不同之處。

林務局特別強調，綜觀過去台灣蝶類研究幾乎全由日本人主導，甚至出版有關台灣蝶類研究專書，如今由國內學者完成這套書，除是台灣蝶類研究的里程碑，並激發日本想要完成國家蝶類誌的雄心，而迄今，日本雖有眾多蝶類研究者，但尚未有日本蝶類誌出版。

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林務局進一步說，日本蝴蝶學會已把這套書的最新分類系統製成表格，供會員參考，並引發國外許多蝴蝶研究機構關注、洽詢；後續也將比照「台灣鳥類誌」，於更新及補充最新資料後，製成電子書上傳，讓全世界的蝶類研究者都能上網查詢參考。

林務局補充，「台灣蝶類誌」套書除了歷時5年編纂，之前的準備時間長達15年，相關工作包含蒐集歷史文獻，藉此確定各蝶種模式標本存放的國家及地點，尤其因為台灣很多蝴蝶的模式標本散落在英國、德國及日本，團隊數次走訪，才得以將模式標本及採集資訊蒐集回國。（編輯：陳政偉）1110427