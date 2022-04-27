合歡山賞花人車多 籲不違停破壞交通安全設施

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（中央社記者蕭博陽南投縣27日電）合歡山近期平假日都有不少賞杜鵑花遊客，由於停車位有限，除違規停車，甚至有遊客任意移動交通錐保護自己車輛，員警也將交通錐釘在易違停路段，卻疑遭刻意撞壞硬停車。

合歡山杜鵑花逐漸綻放，近期天氣晴朗適合登山賞花，就算平日，上山賞花遊客仍多，不過員警、工務段人員巡查發現，沿線多處交通錐破裂變形，還有被移位棄置，交通部公路總局第二區養護工程處今天呼籲，民眾上山賞花務必遵守交通規則，不違停、不任意移動破壞交通安全設施，觸法又影響台14甲線公路行車安全。

第二區養護工程處發布訊息表示，為維護合歡山車流順暢，南投縣警察局仁愛分局翠峰派出所、花蓮縣警察局新城分局合歡派出所在花季期間加派警力，同時在各道路狹窄路段及停車場出入口布設交通錐與告示牌面，全力疏導車流及加強取締違規停車，得連續開罰。

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二工處指出，合歡山停車位有限，各停車場經常於上午9時前滿位，呼籲遊客多利用南投客運6658A清境農場往返合歡山班次，搭公車賞花可免除駕駛疲勞及山上找不到車位壓力，也避免違規停車吃罰單。

二工處表示，路側交通錐是避免任意停車造成會車困難、影響車流，請勿移動、勿將交通錐當成車輛保護裝置、勿撞倒固定於路側交通錐；另外，請用路人隨時留意電子看板最新交通訊息，如停車位、違規停車取締連續開罰、假日高乘載管制及流量管制等。（編輯：謝雅竹）1110427