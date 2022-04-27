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夜尖峰用電吃緊 台電中火7號機今晚歸隊救援

2022/4/27 18:45（4/27 19:27 更新）
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氣溫飆升，加上疫情影響，遠距教學居家上班人數增，近日供電亮黃燈。台電表示，27日晚間夜尖峰備轉容量率約落在3、4%。（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
氣溫飆升，加上疫情影響，遠距教學居家上班人數增，近日供電亮黃燈。台電表示，27日晚間夜尖峰備轉容量率約落在3、4%。（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
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（中央社記者曾智怡台北27日電）天氣炎熱及居家上班上課人數大增，昨天用電創4月新高，晚上備轉容量率一度僅約2%；台電今天表示，隨著中火7號機將修復併聯，今晚夜尖峰備轉容量率約上升至3、4%。

台電強調會隨時掌握電力供需變化，維持供電穩定。

氣溫飆升，加上疫情影響，遠距教學居家上班人數增，近日供電亮黃燈；以昨天為例，家用低壓用電增加100多萬瓩，又逢中火7號機破管維修，太陽下山後，備轉容量率一度驟降至約2%，備轉容量僅70萬瓩左右，供電燈號亮紅燈，全台面臨限電警戒。

台電說明，昨晚有緊急調度測試中的天輪、大觀水力救援，因此備轉容量應是超過100萬瓩，燈號為橘燈。

台電表示，由於近日疫情嚴峻，不少民眾改為居家上班，學校實施遠距教學，加上氣溫異常炎熱，均推升用電量；昨天用電尖峰達3590萬瓩，相較去年4月用電尖峰3277萬瓩，多出314萬瓩，增幅近10%，創下歷史4月新高紀錄。

至於今天，台電表示，隨大觀二廠1號機及天輪5號機組已完成歲檢修工作，回歸電力系統，有助於供電穩定。針對夜尖峰供電狀況，台電主管表示，中火7號機在夜尖峰前應可併聯，約增加20至40萬瓩，夜尖峰備轉容量率約落在3、4%，較前一天好。

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下週鋒面接近，天氣轉涼，空調用電隨之下降，台電預估，備轉容量率基本上都能維持在10%以上。

面對即將來臨的盛夏，台電不諱言，未來用電需求會再度攀升，但今年水情好轉，水庫蓄水量高，水力機組可適時支援；另外，台電自去年起精進調整機組大修作業，和平、通霄、台中、大潭等機組將於5月陸續回歸供電系統，再搭配需量反應、電壓調整等穩定電力供需措施，多管齊下維持供電穩定。（編輯：黃國倫）1110409

（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
（圖取自台電網頁taipower.com.tw）
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