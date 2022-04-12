班班有冷氣限電疑慮 台電：自選加入提供電費扣減

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（中央社記者曾智怡台北12日電）針對立委質疑「班班有冷氣」政策的需量方案為限電，台電說明，搭配班班有冷氣的自動需量反應措施，是由學校自由選擇加入，並非限電，台電將提供電費扣減優惠，目的在落實智慧能源管理。

媒體報導，國民黨立委拿出台電3月10日公告需量反應負載管理措施「校園空調自動需量反應」公文，所謂「班班有冷氣」政策，其實是「班班會限電」；班班有冷氣變成校園「裝置藝術」，看得到，吹不到。

對此，台電透過新聞稿澄清，立委所提出的需量反應公文，是一個智慧能源管理的方案，學校可自由選擇加入，台電將提供電費扣減優惠。每間學校樣態不同，有些學校位於氣溫較低的山上，或當班上只有少數自習學生時，便可選擇冷氣僅開28度的少用電做法，台電則提供電費扣減作為誘因。

台電補充，相關方案也有配套措施，參與的學校若有特殊活動或課程，只要於前一天先通知台電，就可豁免不必少用電，每月有4天額度；即便參與方案也不會強制關冷氣，而是視需求變成開27、28度，讓學生得以在舒適環境中學習。

台電指出，智慧能源管理系統在全球已廣泛使用，包括台灣的半導體大廠、大賣場、科技業工廠等，透過連網機制，可顯示用電量及遠端監控；台電引入學校的能源管理系統，則與家庭中的智慧家電相似。

台電表示，尊重立委問政權利，但仍希望向社會說明清楚，畢竟，若學校自願把冷氣調成28度，卻被講成限電，與事實差距甚大。（編輯：黃國倫）1110412