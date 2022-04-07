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冷氣電費補助不含高中職 教育部：採使用者付費

2022/4/7 10:08
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（中央社記者陳至中台北7日電）行政院推動「班班有冷氣」政策，但冷氣電費補助未含高中，引起部分家長不滿。教育部表示，國中小電費循現行水電費編列方式，納一般性補助款，高中階段則採「使用者付費」。

行政院於民國109年7月宣布「公立高級中學以下學校電力系統改善暨冷氣裝設計畫」政策，投入新台幣323億元，協助高中以下學校電力系統改善及裝設冷氣，今年全數完成，預計5月起，不分城鄉學生上課都有冷氣吹，達到「班班有冷氣」。

「聯合新聞網」報導，教育部提供的電費補助未包含私校和公立高中職，引發家長團體不滿，呼籲教育部應一視同仁。

教育部今天以文字回應中央社指出，公立國中小於今年全面裝設冷氣後，學校作息時間內因吹冷氣增加的電費，依現行學校水電費編列方式，納入111年度行政院一般性補助款，全年設算的冷氣電費約新台幣8.4億元。

至於高中階段，冷氣電費採「使用者付費」辦理，依規定冷氣使用及維護費屬代辦費，由學校向學生收取，支出用途包括冷氣電費及冷氣機維護及汰換費。

教育部指出，公立高中向學生收取上述費用，支用後如有剩餘，其中電費應退還學生；維護費則可滾存，用於後續冷氣機的維護及汰換。

至於私校部分，教育部表示，國教署及直轄市政府已常態性編列預算，獎勵與補助私立高中，以協助學校穩健辦學。

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事實上，行政院最初於109年宣布「班班有冷氣」政策時，電費補助就不包含高中職，當時中國國民黨立法院黨團曾要求修法，規範中小學電費都要由中央一併買單。

時任行政院發言人的丁怡銘向媒體解釋，國中小義務教育電費本就由政府補助，冷氣需在規範下使用，不是吃到飽；高中屬非義務教育，校舍改善、電力系統和冷氣裝置，政府會做到位，但電費則是使用者付費。（編輯：李錫璋）1110407

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