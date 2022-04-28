氣候法修法 環團提公民訴訟、碳費管考等6訴求

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（中央社記者張雄風台北28日電）立法院今天召開氣候法修法草案公聽會，環團發布6大訴求聯合聲明，包括建立氣候會報、碳費原則及管考機制入法、納入公民訴訟等，但也認同政府非核並致力於再生能源的作法。

行政院會通過「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將名稱修正為「氣候變遷因應法」，並將草案送立法院審議。立法院衛環委員會今天召開氣候法修法公聽會，環保團體發布聯合聲明，提出6大訴求，盼完備氣候法。

環團表示，首先，應建立行政院氣候會報，由行政院長作為召集人，邀集各部會首長、學者、公民團體參與，並賦予該會報充足人力、行政資源統合、機關考核職權，另外將部會分工寫入母法內，方可建立完整的氣候治理機制。

第二，現在行政院提出的版本，碳費不僅未設定減量成效目標、也缺乏成效監管機制；應嚴審碳費條文，將碳費費率訂定原則、管考機制入法，並提出具體績效評估（如碳費的減碳成效等），也不應優先補助高碳排產業；且政府應明確「碳稅」規劃的時程。

第三，環團呼籲新增人權面向研究，定期評估不同族群人權受氣候變遷衝擊情形，建議比照蘇格蘭公正轉型委員會，成立跨部會公正轉型工作小組，研究各國案例與台灣本土的衝擊評估；另外就生態「碳匯」而言，也應整合氣候和保育政策，提升長期氣候韌性。

第四，應增設12職等以上高級文官擔任縣市首長氣候顧問，協助縣市首長統籌整體城市氣候治理規劃；另外仿效國外組成「氣候公民大會」，階段管制目標訂定應以較嚴謹的聽證程序進行，調適和減量執行除公開報告外，也應定期舉辦公聽會，納入利害關係人的參與、讓公民更深化在政府決策的過程中。

第五，氣候公民訴訟始終不在行政院版草案的討論當中，但台灣過去其他環境規範，也沒有因為增訂了公民訴訟條款，造成行政機關或法院頻於應付公民訴訟的情形；強調公民參與氣候管制，應有訴訟條款並肩同行。

第六，環團也肯定核能非台灣減碳選項，在面對迫在眉睫的氣候危機，核電絕對不是解方，致力提升再生能源發展，才是有效且負責任的作法。（編輯：張雅淨）1110428