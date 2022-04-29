因應台鐵5/1停駛 公路客運加開北花、花東類火車

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）因應台鐵工會5月1日不加班，交通部調派國道客運協助往返東部地區疏運，新北搭車處在板橋客運轉運站上車，花蓮火車站則提供南下台東方向客運車班，尖峰時段每10分鐘一班車。

交通部公路總局台北區監理所花蓮監理站今天發布新聞資料指出，新北地區往返花東，可至板橋火車站東二門對面的板橋客運站第5月台，搭乘首都客運1580國道客運抵達花蓮火車站；原有北花線客運，也將花蓮停靠站移至花蓮火車站，方便民眾轉乘。

花蓮監理站指出，若要繼續往南或至台東火車站，可轉乘「0951花蓮-臺東直達車」、「0952花蓮-玉里區間車」、「0953玉里-臺東區間車」等3條類火車客運路線。

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花蓮監理站指出，花蓮往台東方向區間車，中途停靠吉安、壽豐、鳳林、光復、瑞穗、玉里、富里、台東縣池上、關山及鹿野等火車站，以車站大廳周邊為旅客上下車地點。

花蓮監理站指出，5月1日當天預計將動員約140人於轄內火車站及客運協助導引，重點尖峰時段10分鐘1班車，提醒民眾乘車前可至台鐵官網查詢大眾運輸轉乘替代路線及班次資訊，節省旅次時間。（編輯：李錫璋）1110429