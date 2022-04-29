台北亞洲同志運動會開幕 12項競賽13處場館登場

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北29日電）2022台北亞洲同志運動會今天於台北登場，共12項運動賽事將於台北市13處運動場館舉辦，預計至少有27國在台外籍人士參賽，歡迎支持性別平權的所有民眾共襄盛舉。

2022台北亞洲同志運動會以賽會為平台，號召亞太各個國家區域共同參與，更在去年「亞洲同志運動聯盟」成立後，成為亞洲第一場歡迎所有性別、性向、性別認同的國際同志運動會。

台北亞洲同志運動會開幕式今天晚間在和平籃球館舉行，包含教育部次長林騰蛟、台北市副市長蔡炳坤、台北市體育局長李再立、同志運動先驅祁家威等出席與會。

台北市長柯文哲透過預錄VCR表示，台北亞洲同志運動會的舉辦對北市府來說是重要里程碑，代表北市府在推動性別平權路上又邁進一大步，他也細數過去北市府首先推動的性別政策，包含主動辦理伴侶註記權益、社會住宅開放同性伴侶註記申請、培力第一線公共服務人員推動性別平權教育、北市府加入國際彩虹城市等。

柯文哲指出，未來將持續推動性別平權措施，爭取更多以同志為主體的運動盛會等，體育是最佳外交，期望透過舉辦亞洲同志運動會實現多元共融的城市價值，打造永續宜居的光榮城市。

在開幕式上，主辦單位邀請多組支持LGBTQ+平權的表演團體表演，也邀請金曲獎得主阿爆擔任開幕式壓軸演出，另也有運動精神平權傳遞儀式，由亞洲同志運動會聯盟新加坡代表將彩虹旗交給祁家威，象徵體育平權精神永遠傳承。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據主辦單位規劃，亞洲同志運動會項目包含籃球、網球、排球、游泳、徑賽、健美、躲避球、羽球、足球、桌球、壘球及電競等12項競賽，其中多項賽事設有「歡樂組」，打破多數賽事的生理性別規範，健美項目也首次設有「非傳統二元性別組」，期盼透過這次賽事，推廣運動場上的性別平權。

主辦單位表示，台北亞洲同志運動會將舉辦為期5天的賽事，台北市共13處運動場館將分別舉辦開閉幕式表演、12項正式運動賽事、國際體育平權會議等，預計至少27個國家/地區的在台外籍人士參賽，歡迎所有性別、性向與認同的民眾共襄盛舉。（編輯：管中維）1110429