4/29本土1萬1974例 增2死、30例中重症【直播】

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因應COVID-19疫情，家用快篩試劑實名制上路，民眾可持健保卡或居留證到健保特約藥局、衛生所購買，新北市板橋區一間藥局29日一早就出現排隊人潮。中央社記者王騰毅攝 111年4月29日

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（中央社記者張茗喧、陳至中台北29日電）指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增1萬1974例COVID-19本土病例，另新增2人死亡及30名中重症，其中15人從未打過疫苗，中症個案包括一名國小女童，目前住院治療。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中宣布，今天新增1萬1974例本土病例，再創台灣疫情新高，另新增339例境外移入病例；確診個案中新增2例死亡個案、1例重症及29例中症個案。

陳時中表示，今天本土病例成長率約3%，比前幾天略低，確診個案以新北市4095例最多，其次依序為台北市2702例、桃園市1987例、基隆市605例、台中市586例。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，死亡個案包括一名80多歲男性，打過2劑疫苗，過去有腎臟病史及神經系統疾病史，4月18日確診，使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋藥物治療，未插管使用呼吸器，23日死亡，死因為COVID-19併呼吸衰竭。

羅一鈞說，另一名死亡個案為50多歲男性，打過3劑疫苗，有慢性神經系統疾病史、長期臥床，4月21日確診後，同樣使用高流量氧氣鼻管及瑞德西韋治療，未插管使用呼吸器，由中症轉為重症，24日死亡，死因為COVID-19併發呼吸衰竭及敗血性休克。

羅一鈞表示，今天新增的重症個案為80多歲女性，曾打3劑疫苗，過去有慢性神經系統疾病史，確診後出現肺炎併發呼吸窘迫，使用氧氣面罩、瑞德西韋治療。

29例中症個案方面，年齡介於10多歲至90多歲，其中15例從未接種疫苗。羅一鈞表示，中症個案中包括一名10多歲國小女童，沒打疫苗且有心臟病、神經系統疾病史，確診後血氧低於94%，出現肺炎症狀，以瑞德西韋治療。

根據指揮中心統計，今年1月1日以來輕症及無症狀個案累計6萬2817例、占整體個案的99.7%，中症個案累計170例，重症個案19例、占0.03%，其中9人死亡。

值得注意的是，昨天入境航班篩檢當中，多班菲律賓航班陽性率超過20%、越南甚至超過30%，陳時中說，這2個國家的入境航班陽性率已「高過頭」，要請外交部向相關國家了解機場陰性報告查核是否有落實。（編輯：吳協昌）1110429

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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