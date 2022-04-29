陳時中找外送員談防疫 考慮成立外送國家隊

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（中央社記者吳欣紜台北29日電）居家照護者仰賴外送服務，外送員工會表示，今天與疫情指揮中心開會達成6大共識，包含考慮成立外送國家隊、邀集金管會討論擴張電子支付以及外送員快篩是否公費配給等。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情本土病例單日新增破萬例，全台各縣市陸續啟動居家照護，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前要求社區管委會，不得阻止外送員送餐給居家隔離或照護者，引發外送員不滿，認為被迫承擔高度染疫風險。

全國外送產業工會今天發布新聞稿指出，陳時中今天在疾病管制署召開外送防疫會議，邀集全國外送產業工會、台北市網路平台外送員職業工會、新竹市平台外送從業人員職業工會及相關業者、部會討論。

全國外送產業工會發言人蘇柏豪告訴中央社記者，今天會議中已與指揮中心表達外送員面對的問題、實務上會面臨的風險與困境，一起討論出6個後續處理方向。

蘇柏豪說，這6大方向已經確立的包含醫療院所屬高風險地點全面禁止外送員送餐入內，以及當確診者、居隔者違規開門與外送員接觸時，外送員可以檢舉相關案例，依照傳染病防治法開罰等，只是後續如何檢舉等都還要研議。

蘇柏豪提到，過去工會曾提出成立外送國家隊的建議，指揮中心今天也表示不排除設立專門隊伍處理相關高風險配送或由民政鄰里系統支援。

對於現金支付部分可能造成的染疫問題，蘇柏豪說，指揮中心也表示將邀集金管會討論如何擴張電子支付，也請平台研議相關鼓勵電子支付措施，最終確實只能用現金支付者，會再研議如何專案處理其接觸問題。

另外，蘇柏豪表示，工會也在會中也提出外送員快篩的需求，指揮中心則表示，考慮到快篩量能，將與經濟部研商是否公費配給。（編輯：陳清芳）1110429