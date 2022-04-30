孩子打哪款疫苗家長頭痛 陳時中籲平心靜氣做選擇

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北30日電）輝瑞BNT兒童疫苗最快5月中抵台，外界擔心影響父母讓孩子接種莫德納疫苗意願。指揮中心指揮官陳時中今天表示，相信會有些抽單，盼家長平心靜氣替孩子做最好選擇。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，有民眾發燒後買不到快篩試劑，1922建議他預約醫院做PCR，醫院卻要求他去急診，質疑就醫流程出了問題。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前醫院希望發燒民眾先到急診看診，也有發燒篩檢站，建議可以先用快篩試劑篩檢或到採檢站。

有民眾因同住的兒子確診，但民眾自己因為作息和兒子不同，詢問衛生單位被告知不用隔離。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，如果疫調人員認為沒有接觸可能性，即便是同住家人也不一定要隔離。

莫德納疫苗最快5月2日開放6歲至11歲兒童接種，但首批輝瑞BNT疫苗也可能在5月中抵台，外界好奇是否因此影響莫德納接種意願。陳時中說，目前還沒有接種意願的完整報告，相信會有一些抽單的情況，呼籲家長平心靜氣幫小朋友做出最好的選擇；至於輝瑞BNT何時到貨，現在還沒收到通知。

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近日有醫師收治沒打COVID-19疫苗的染疫長者，確診短短幾小時就併發重症、呼吸衰竭，擔心未來恐有更多類似個案。陳時中說，雖然有零星個案，但不認為這類個案比例有增加，病程惡化快速可能發生在任何疾病上，涉及複雜的身體機能與疾病。

網路社群平台有網友表示，桃園市有房東以租客可能被傳染為由，要求確診的房客退租。陳時中說，租約是合約關係，相關問題屬於消費糾紛，但根據「傳染病防治法」規定，不可對確診者或疑似確診者有歧視行為。（編輯：陳政偉）1110430