種樹吸引獨角仙、做清潔劑 燕巢金山里創意減碳獲獎

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（中央社記者曾以寧高雄1日電）高雄燕巢金山里居民發揮創意綠化閒置空地，種植光臘樹吸引獨角仙、培育無患子做清潔劑，並推動生態旅遊行程供民眾體驗，在今年獲環保署評定為「永續家園長期參與型村里」。

高雄市燕巢區金山里里長林順輔與里民、志工共同努力，發揮創意綠化社區閒置空地，種植光臘樹等樹種，吸引獨角仙前來定居，還培育無患子，將果實循環再利用做成清潔劑，綠美化面積超過1200平方公尺，固碳量達4萬500公斤，今年度獲環保署評定為「永續家園長期參與型村里」。

為求進一步展現環境友善理念，金山里也結合環保小學堂、農村DIY體驗及鐵馬驛站，規劃出泥火山惡地巡禮、一日果農芭樂體驗、古早土角厝及雞冠山生態踏查4條生態旅遊行程，提供來訪民眾體驗低碳生活。

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高雄市政府環保局今天發布新聞稿表示，國發會近日公布2050淨零排放路徑及策略總說明，轉型策略中包括生活轉型；市府積極推動社區朝綠色生活及永續發展目標邁進，截至4月底高雄共有509處社區加入低碳永續家園，預計今年至少再增加30處社區加入，以「因地制宜、特色亮點」打造社區專屬特色亮點。

環保局長張瑞琿說，透過社區發揮減碳創意，從日常生活做環保，高雄市自民國104年推動低碳永續家園計畫以來，共計減少達24萬7千公噸碳排放量，約相當於637座大安森林公園一整年的碳吸附量，節電更達22萬度，努力讓高雄成為更宜居、低碳、永續的綠色城市。（編輯：陳仁華）1110501