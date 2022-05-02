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助適性入學 高中免試入學開放申請變更就學區

2022/5/2 11:20
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（中央社記者許秩維台北2日電）為協助學生適性且就近入學，因搬家遷徙、國中跨區就學等學生，可於5月2日至6日向111學年度高級中等學校免試入學管道申請變更就學區。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，因搬家遷徙、國中跨區就學、就讀或畢業國中學籍所在就學區未設置學生適性選擇的技術型高中學校課程群別或產業特殊需求類科等學生，可申請變更就學區，以協助學生就近入學並適性選擇高中就讀。

111學年度高中校免試入學變更就學區自5月2日至6日受理申請，應屆畢業生須填申請表，並檢附證明文件，向就讀國中申請；非應屆畢業生、具同等學力資格、就讀海外設立的台灣學校、大陸地區台商學校等學生，須填申請表並檢附證明文件，向欲變更的就學區免試入學委員會申請，申請結果於5月23日公告。

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完成變更後，新就學區內各高中招生對象、名額、報名辦法、超額比序方式等資訊，以及志願選填、報名、錄取公告、報到等重要日程，可至各就學區免試入學委員會網站查詢或下載簡章參閱。

國教署也提醒學生選填志願時，務必考量生涯輔導紀錄手冊及生涯發展規劃書，並參酌以往免試入學志願模擬選填時，學校給予的輔導建議，與導師及家長共同討論，選擇適宜的學校就讀，並依照後續放榜（7月12日）及報到日程（7月14日）辦理相關事宜。（編輯：卞金峰）1110502

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