北市偵查隊長禁員警快篩 南港分局：從嚴查處

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媒體報導指台北市警察局南港分局偵查隊長不許可能染疫員警篩檢；南港分局2日表示，從未要求員警不准快篩或PCR檢測。（圖取自facebook.com/NangangCrimePrevention）

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（中央社記者黃麗芸台北2日電）媒體報導指台北市警察局南港分局偵查隊長不許恐染疫員警篩檢；南港分局今晚表示，從未要求員警不准快篩或PCR檢測，針對此案疑義將從嚴查處、從重究責。

TVBS報導，台北市某分局偵查隊爆出有8人確診，員警出現症狀主動篩檢，卻被偵查隊長責罵，擔心萬一確診的話，工作沒人做，希望員警不舒服吃感冒藥就好。台北市警察局回應，從未禁止員警做PCR，將派人嚴查究責。

南港分局今晚也發布新聞稿表示，局內執行相關防疫措施完全遵循中央疫情指揮中心指引和台北市政府防疫規定辦理，從未要求員警不准快篩或PCR檢測。

此外，對於有染疫癥候員警，都由各單位主管主動提供快篩試劑並即時安排至醫院PCR檢測，後續由關懷小組適時協助關懷。

南港分局重申，從未禁止員警實施快篩或前往醫院PCR篩檢，且備有足量快篩試劑，隨時提供有需要員警篩檢，另對於員警的防疫差假也都從寬認定。

針對此案偵查隊長對於員警防疫差假准駁和單位防疫措施管理不當等疑義，南港分局說，將從嚴查處、從重究責，絕不寬貸。（編輯：張銘坤）1110502