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北市偵查隊長禁員警快篩 市警局：記過並調內勤

2022/5/3 11:45（5/3 12:53 更新）
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台北市警察局南港分局針對胡姓偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事進行調查，將胡姓偵查隊長記過1次並調整為內勤職務。（圖取自facebook.com/NangangCrimePrevention）
台北市警察局南港分局針對胡姓偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事進行調查，將胡姓偵查隊長記過1次並調整為內勤職務。（圖取自facebook.com/NangangCrimePrevention）
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市警察局南港分局昨晚表示，針對胡姓偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事，將從嚴查處、從重究責；對此，市警局今天表示，經徹夜調查屬實，將其記過1次並調整為內勤職務。

南港分局偵查隊爆8人確診，有員警出現症狀要主動篩檢，卻被偵查隊長責罵；南港分局昨晚說，從未要求員警不准快篩或PCR檢測，針對此案疑義將從嚴查處、從重究責。

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市警局督察室股長李憲蒼今天表示，針對南港分局胡姓偵查隊長處事不當部分，市警局專案小組徹夜調查後，經查屬實，將其記過1次並調整為內勤職務。

李憲蒼說，市警局並未禁止同仁快篩或是PCR檢測，對於確診同仁也成立關懷小組予以協助，會持續要求各單位規劃各項勤、業務時，需納入防疫思考，兼顧治安、交通和員警執勤安全，並持續請各單位加強和基層同仁溝通，表達市警局關懷。（編輯：方沛清）1110503

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