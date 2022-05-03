北市偵查隊長禁員警快篩 市警局：記過並調內勤

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（中央社記者黃麗芸台北3日電）台北市警察局南港分局昨晚表示，針對胡姓偵查隊長不許恐染疫員警篩檢一事，將從嚴查處、從重究責；對此，市警局今天表示，經徹夜調查屬實，將其記過1次並調整為內勤職務。

南港分局偵查隊爆8人確診，有員警出現症狀要主動篩檢，卻被偵查隊長責罵；南港分局昨晚說，從未要求員警不准快篩或PCR檢測，針對此案疑義將從嚴查處、從重究責。

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市警局督察室股長李憲蒼今天表示，針對南港分局胡姓偵查隊長處事不當部分，市警局專案小組徹夜調查後，經查屬實，將其記過1次並調整為內勤職務。

李憲蒼說，市警局並未禁止同仁快篩或是PCR檢測，對於確診同仁也成立關懷小組予以協助，會持續要求各單位規劃各項勤、業務時，需納入防疫思考，兼顧治安、交通和員警執勤安全，並持續請各單位加強和基層同仁溝通，表達市警局關懷。（編輯：方沛清）1110503