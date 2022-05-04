更多編輯台推薦新聞：
小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高
國際

小馬可仕善用社群媒體年輕選民挺 問鼎菲律賓總統呼聲高

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級
產經

報稅教戰守則一次掌握 當日線上取號、手機申報大升級

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理
生活

快篩陽性該去哪做PCR 台北、新北篩檢站資訊整理

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

防疫整理包》本土增2萬8420例 80歲以下輕症不收治住院

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩陽即確診免外出PCR 居家隔離檢疫及自主防疫等3類對象適用
首頁 / 生活
台鐵公司化
新聞專題
台鐵公司化2/59

台鐵員工憂敘獎5/1出勤者是分化 王國材否認

2022/5/4 12:57
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北4日電）台灣鐵路工會在1日勞動節發起不加班活動，今天有台鐵員工指交通部將對當天出勤者敘獎，擔心會造成內部分化。交通部長王國材否認有分化一事，他說過去就是如此。

台鐵工會於勞動節發起的不加班活動，上萬名員工響應，當天既定班表列車都停駛，但仍有包含11名駕駛在內部分員工出勤，今天有員工說，交通部會對當天出勤員工敘獎，其中駕駛可記功一次，擔心敘獎的做法是分化員工，造成出勤者遭職場罷凌。

交通部長王國材接受媒體聯訪說，沒有分化一事，過去就是這樣，以往春節疏運計畫結束後，如果做得不錯就會敘獎，這次勞動節的疏運應變也做得很好，即使有些車站只有一個人執勤，所有標準作業程序仍全做，他就指示例行檢討及敘獎，對象不只台鐵，還包括公路總局、路政司、台灣高鐵公司等配合的單位。

王國材說，台鐵5月1日出勤的員工都受到很大的壓力，整個應變計畫做得好，應該鼓勵。

台鐵局副局長馮輝昇說，敘獎是以基層負責實質執行的同仁為主，包括乘務、站務人員，因同仁原本就有不加班的權利，但有人仍願意出勤協助旅客，值得獎勵，實際敘獎會依照辛勞比例和疏運服務工作的負荷度決定，目前還無統計人數，只是先訂出原則，由各單位提報。（編輯：張芷瑄）1110504

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀