台鐵員工憂敘獎5/1出勤者是分化 王國材否認

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（中央社記者汪淑芬台北4日電）台灣鐵路工會在1日勞動節發起不加班活動，今天有台鐵員工指交通部將對當天出勤者敘獎，擔心會造成內部分化。交通部長王國材否認有分化一事，他說過去就是如此。

台鐵工會於勞動節發起的不加班活動，上萬名員工響應，當天既定班表列車都停駛，但仍有包含11名駕駛在內部分員工出勤，今天有員工說，交通部會對當天出勤員工敘獎，其中駕駛可記功一次，擔心敘獎的做法是分化員工，造成出勤者遭職場罷凌。

交通部長王國材接受媒體聯訪說，沒有分化一事，過去就是這樣，以往春節疏運計畫結束後，如果做得不錯就會敘獎，這次勞動節的疏運應變也做得很好，即使有些車站只有一個人執勤，所有標準作業程序仍全做，他就指示例行檢討及敘獎，對象不只台鐵，還包括公路總局、路政司、台灣高鐵公司等配合的單位。

王國材說，台鐵5月1日出勤的員工都受到很大的壓力，整個應變計畫做得好，應該鼓勵。

台鐵局副局長馮輝昇說，敘獎是以基層負責實質執行的同仁為主，包括乘務、站務人員，因同仁原本就有不加班的權利，但有人仍願意出勤協助旅客，值得獎勵，實際敘獎會依照辛勞比例和疏運服務工作的負荷度決定，目前還無統計人數，只是先訂出原則，由各單位提報。（編輯：張芷瑄）1110504