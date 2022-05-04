推防疫也拚觀光 打滿3劑台東住宿買2送1

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台東縣觀光協會理事長潘貴蘭（左2）4日與飯店業者聯合召開記者會，宣布推出「打滿3劑，台東住宿買2送1」優惠活動，鼓勵民眾趕快打滿3劑疫苗，共同對抗病毒。中央社記者盧太城台東攝 111年5月4日

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（中央社記者盧太城台東縣4日電）鼓勵民眾趕快打滿3劑疫苗，台東縣觀光協會推出「打滿3劑，台東住宿買2送1」活動；觀光協會理事長潘貴蘭說，這是台東史無前例的優惠。

潘貴蘭今天和飯店業者聯合召開記者會，潘貴蘭表示，南橫公路復通後，為台東縣興起一波最新的旅遊熱潮，為鼓勵大家趕快打滿3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，共同對抗病毒，台東縣觀光協會結合旅宿業會員共同推出「3Q有您~打滿3劑台東住宿買2送1」優惠行銷活動。

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潘貴蘭表示，活動從5月4日起至6月30止，凡於活動期間內一次購買2張住宿券（限官網及訂房專線），即獲贈同房型免費住宿券1張（住宿期限至112年6月30止，疫情期間於入住時須提供3劑接種證明，依各業者官網實際說明為準）。

台東縣觀光協會表示，這次優惠活動是接近66折的超級好康，台東史無前例，為了防疫和觀光，業者都拚了，目前台東共有26家業者參與，詳情可到台東縣觀光協會官網（https://www.ttva.com.tw）了解。另，各旅宿業者也因應各自狀況有不同適用規定（依各業者官網實際說明為準）。（編輯：陳仁華）1110504