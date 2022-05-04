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台灣茶用菌發酵可客製14類香氣 多元性勝日、韓

2022/5/4 20:29（5/4 20:46 更新）
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農委會茶業改良場4日舉行記者會，發表費時5、6年的「微生物發酵茶」研究成果等，要讓台灣好茶除了傳統飲茶文化，也能滿足商業化茶飲市場需求，開創新商機。中央社記者楊淑閔攝 111年5月4日
農委會茶業改良場4日舉行記者會，發表費時5、6年的「微生物發酵茶」研究成果等，要讓台灣好茶除了傳統飲茶文化，也能滿足商業化茶飲市場需求，開創新商機。中央社記者楊淑閔攝 111年5月4日
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（中央社記者楊淑閔台北4日電）茶改場今天發表費時5、6年的「微生物發酵茶」研究成果，透過用菌讓茶發酵，可為洽談技轉業者客製化14類茶香，例如鳳梨、楊桃及水蜜桃香等果香，既純天然，多元性並勝日、韓。

農委會茶業改良場今天召開「天然健康無負擔 台灣茶飲創新猷」記者會，發表已完成研發的5項技術，要讓台灣好茶除了傳統飲茶文化，也能滿足商業化茶飲市場需求，開創新商機。

茶改場場長蘇宗振說，台灣茶的好國際聞名，除了傳統飲茶文化模式，茶改場嘗試透過技術研發，讓「飲茶逐步轉型為茶飲」，以接軌國際化、年輕化、求新求變的消費市場多元化需求。

他並說，這5項技術包含製茶技術、製粉技術（例如各式當季蔬菜粉、洛神花粉等）、萃取（香氣、氣味）技術、育種技術，以及目前最新完成的「微生物發酵茶」技術，綜合運用這5種技術，他與茶改場同仁並現場調製各款宛如手搖飲大賽的色彩繽紛茶飲，證明茶改場的技術能幫助食品業、手搖飲業接軌、創新現代茶飲市場。

最受關注的「微生物發酵茶」技術為何呢？茶改場助理研究員郭芷君說，透過茶改場找出的各種菌讓茶發酵，就能產生女性喜愛的多種果香。蘇宗振舉例，像是鳳梨、楊桃、水蜜桃香，都能從茶葉裡散發出來。

相關技術研發始於104年起的農委會科專計畫，負責這項研發的茶改場製茶技術課副研究員兼課長楊美珠說，約費時5、6年，已做到可以為洽談技轉的業者客製化香氣。

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她說，目前計有多種果香、薄荷/薰衣草、奶油、烏梅/梅子乾、橙酒/紹興酒/清酒、酒糟/米麴、乳酸/養樂多、胡椒/木質香、香菇、鹹菜乾、酸黃瓜、藥味、酸香、槴子花/菊花等（14類），多元性、完整度更勝日、韓。

她並說，上述技術去年並取得中華民國發明專利，而要洽簽技轉的業者，須是具備相關技術門檻的食品業者，目前除了花果香進行非專屬授權，乳酸菌已有參與研發的業者洽簽專屬授權，後續會持續進行技轉，擴展茶產業商機。（編輯：陳政偉）1110504

農委會茶業改良場耗時5、6年研發「微生物發酵茶」，4日在記者會中發表研究成果，透過茶改場找出的各種菌讓茶發酵，就能產生女性喜愛的多種果香。中央社記者楊淑閔攝 111年5月4日
農委會茶業改良場耗時5、6年研發「微生物發酵茶」，4日在記者會中發表研究成果，透過茶改場找出的各種菌讓茶發酵，就能產生女性喜愛的多種果香。中央社記者楊淑閔攝 111年5月4日
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