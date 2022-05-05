大同邀校友設計LINE貼圖 疫情期間線上傳遞問候

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大同大學5日指出，學校邀請工業設計系校友施昌杞操刀設計大同大學的LINE貼圖，以Q版大學生形象為主，首波贈送給校友和學生，不僅學生喜歡，資深校友也說「大同老寶寶收到好高興，一定每天用」。（大同大學提供）中央社記者許秩維傳真 111年5月5日

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（中央社記者許秩維台北5日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情阻斷不少人際交往，大同大學邀請校友設計LINE貼圖，在疫情期間透過線上傳遞問候，讓彼此交流不中斷。

大同大學今天發布新聞稿指出，學校邀請工業設計系校友施昌杞操刀設計大同大學的LINE貼圖，以Q版大學生形象為主，首波贈送給校友和學生，不僅學生喜歡，資深校友也說「大同老寶寶收到好高興，一定每天用」。

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曾為星巴克等大廠設計產品的施昌杞表示，他選出16種常用的問候語，讓使用者方便使用，因為大學生、年輕人不喜歡太張揚的標示，還要兼顧代表性，確實花了些心思，當貼圖完成上架後，他自己也覺得很感動。

大同大學提到，受COVID-19疫情影響，許多交流改在線上進行，社群媒體扮演更重要角色，希望透過貼圖問候語，讓線上交流更貼心，也讓人際交流不因疫情而中斷。（編輯：管中維）1110505