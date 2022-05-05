桃園偏鄉復興區缺物資 全區只有1家藥局

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（中央社記者葉臻桃園5日電）桃園市偏鄉復興區近百人確診，區長游正英說，米麵等民生物資缺乏，此外，全區只有1家藥局，快篩試劑購買不易；民政局表示，公所可運用災害準備金，快篩部分會研擬是否專案進行。

桃園市復興區位處偏鄉，目前約有1.2萬人口，游正英今天接受中央社電訪時表示，在這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下，已有約90餘人確診，近500多人居家隔離，數量仍在增加中。

游正英說，政府配送的民生物資緩不濟急，數量根本不夠使用，很多人都拿不到，加上復興區地廣人稀，物品購買不易，許多居民被隔離後生活出現困境，他日前透過訊息緊急和外界喊話，希望替居民爭取白米、麵條、罐頭、泡麵及孩童零食等物資。

游正英說，透過善心人士慷慨解囊，已經獲得400餘份的關懷物資，他已經全數發送，但目前仍差約300份關懷物資，希望外界協助；捐來的物資都會統一分配成關懷物資包，發給需要的居民。

游正英也說，雖然民生物資的部分暫時獲得緩解，但快篩試劑的問題仍很棘手，由於全復興區只有1間藥局，每天只配貨78份快篩試劑，後山的居民光是到市區就要1個多小時，若是長輩搭公車的話，還得花上2個小時才到得了藥局，根本就買不到快篩。

桃園市政府民政局長陳靜航向中央社表示，針對隔離者都有配送關懷包，民政局與各區公所有成立聯繫群組，但沒有接獲復興區民生物資不足的反應，這部分會再進行了解。

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陳靜航也說，復興區每年有約新台幣950萬元的災害準備金，有需要就可以進行運用，如果金額不足，也可以像原民局請求支援，但目前都沒有接獲相關申請。

陳靜航也說，快篩試劑的部分，復興區只有1家藥局，對於住在後山的居民而言，購買上確實不易也不方便，這部分會和衛生局反應，考慮是否比照先前COVID-19疫苗接種作業的方法，以專案方式進行。（編輯：張銘坤）1110505