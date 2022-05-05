北市居隔國三生2000餘人 研議增試場放寬人數

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（中央社記者劉建邦、陳昱婷台北5日電）台北市教育局今天表示，國中教育會考21日、22日舉行，目前居隔國三生共2301人，備用考試場地140間，因疫情升溫，研議增試場、放寬人數，但仍要與中央協調。

新黨籍台北市議員潘懷宗在北市議會質詢時指出，國中會考將登場，有學生家長反映，因疫情升溫，但仍不太清楚相關配套措施及因應方式。

台北市教育局長曾燦金答詢表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，規劃讓居家隔離、居家檢疫學生，可在備用考試場地應考，每間試場比照統測設9名考生，確診者則安排補考。

曾燦金說，統計至今，北市居家隔離國中三年級學生共2301人，備用考試場地為140間，因疫情升溫，可能試場不足，規劃放寬試場內人數、增加試場，但相關細節仍要與中央協調、溝通。

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他表示，針對國中會考已擬定防疫策略，規劃設置為考試場地的27所學校將在16日至20日實施遠距教學演練。

北市副市長蔡炳坤3日在社群網站臉書（Facebook）發文，國中會考21日、22日舉行，台北考區共2萬1776名考生，借用25所高中職、2所承辦學校，共801間教室當考試場地，為避免到校爆發群聚影響考試風險，鼓勵國中三年級學生16日至20日採遠距教學，在家準備。（編輯：張銘坤）1110505