台大9日起遠距教學演練2週 世新延長1週

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（中央社記者許秩維台北5日電）教育部今天表示，開放大專進行「防疫授課演練」，以1到2週為原則；台大宣布自9日起全面遠距教學演練2週，世新原訂3日至9日實施遠距教學，也延至16日。

台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續，教育部今天透過文字說明，如宿舍量能難以承載，無法兼顧其他學生住宿需求，學校可在通報教育部下，調整全校實體授課方式；教育部也開放各大專校院進行「防疫授課演練」，可小規模、分批次改採遠距授課，以1到2週為原則。

台灣大學晚間於官網公告，因應COVID-19疫情，學校所有課程（含實驗/實習/實作/體育課），自5月9日起全面執行遠距教學演練2週，如有特殊須採實體授課的課程，可向教務處申請。

台大校方指出，實驗或實作課程若須到校操作，應將安全距離納入課程規劃考量，師生於實驗室務必確實戴口罩，也請老師盡量採數位化方式進行；期末考強烈建議以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供彈性作法給無法到考學生，如線上測驗或繳交報告等替代方式。

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世新大學因校內有1/3以上科、系、所的班組有確診者或密切接觸者，原訂5月3日至9日實施線上遠距教學1週；校方也於今天宣布，因應疫情影響，全校課程實施遠距教學延至5月16日，後續將依疫情狀況作滾動式調整，再另行公告相關措施。

世新大學校方提到，授課老師將透過課程大綱、Elearn平台或其他社群媒體公告遠距教學的授課方式，並提供教學影音內容與教材等補救教學措施，協助因疫需治療或隔離的學生。（編輯：謝雅竹）1110505