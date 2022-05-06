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中正大學因應疫情 5/9起實施2週遠距教學演練

2022/5/6 17:56
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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）國立中正大學今天公告，因COVID-19確診人數不斷增加，5月9日起全校實施2週遠距教學演練，確認各系所遠距教學整備情形，以因應疫情變化，23日以後恢復實體上課。

中正大學於學校網站公告，校方防疫專責小組會議今天決議，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數不斷增加，為確認校內各所遠距教學整備情形，5月9日起實施全校2週遠距教學演練，23日以後恢復實體上課。

中正大學指出，有關實作課程（如實驗、體育等）也要採取遠距教學方式進行，建議錄製助教操作實驗影片提供學生學習，並搭配線上討論或報告心得等方式進行。

另外，上課班級出現學生確診或居家隔離，考量目前已接近學期末，為避免學生往返奔波，課程得以實施遠距教學至本學期末。

中正大學教務處先前已通知80人以上課程改為遠距教學，此措施持續辦理。博、碩士班等學位論文口試，也可採視訊方式進行，但應遵守教務處規定，提出視訊學位考試申請並核備。

中正大學表示，因應疫情變化，校方必須即時調整授課方式，進行全校遠距教學演練有其必要性。（編輯：郭諭儒）1110506

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