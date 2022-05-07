台大復育螢火蟲成功 傍晚校園見點點螢光

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為增加校園生物多樣性，台灣大學嘗試在農場作物標本園復育螢火蟲，從改善溝渠水質、養水草開始，後續野放田螺作為幼蟲食物來源，近日傍晚已可在農場周遭見到點點螢光。（台大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年5月7日

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（中央社記者陳至中台北7日電）台灣大學去年開始嘗試在校園復育螢火蟲，從改善溝渠水質、養水草開始，後續野放田螺作為幼蟲食物來源，近日傍晚已可在農場周遭見到點點螢光，預計5、6月都能看到。

台大為了增加校園的生物多樣性，去年開始嘗試在農場作物標本園復育螢火蟲，獲得校友捐贈復育經費，加上台北市動物園捐贈1200隻黃緣螢幼蟲，經過一段時間的生態圈營造，近期獲得成功。

台大農業試驗場場長、食品科技研究所特聘教授潘敏雄接受中央社電訪表示，近期已慢慢可在傍晚看到螢火蟲出來「談戀愛」，公的螢火蟲會發出較明顯的螢光，藉此吸引母的螢火蟲交配。預計未來天氣再暖一些，數量就會更明顯。

潘敏雄表示，為了營造生態圈，台大是先從人工河流的水質開始，創造活水環境，把水草養好後，再野放田螺，作為螢火蟲的食物來源。整個流程下來花了約新台幣100萬元經費，未來還須持續投入人力維護環境。

潘敏雄表示，螢火蟲復育成功，證明台大校園是一個環境友善的地方，沒有任何農藥，水質也要非常乾淨，台大農場已接近大自然，在寸土寸金的台北市大安區非常難得。

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民眾若想到台大賞螢，潘敏雄建議太陽下山前約6、7時就前往，到舟山路、農場水車附近等待，等天更暗一點就有機會看到螢火蟲。未來考慮增設一些立牌，告訴民眾最佳拍照點。

潘敏雄最近也跟校方建議，將復育基地附近的燈光調再暗一些，「暗一點比較適合談戀愛。」他也提醒民眾到台大賞螢時，要記得保護生態，不要攜帶手電筒等太亮的物品，並留意防疫規定。（編輯：張芷瑄）1110507