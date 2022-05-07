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莫德納疫苗125.33萬劑抵台 效期至12/5

2022/5/7 14:41（5/7 15:01 更新）
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今年第8批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗由華航班機CI-161承運，7日中午從韓國仁川機場啟航，下午1時38分運抵桃園國際機場；中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗約125.33萬劑，效期至2022年12月5日。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
今年第8批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗由華航班機CI-161承運，7日中午從韓國仁川機場啟航，下午1時38分運抵桃園國際機場；中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗約125.33萬劑，效期至2022年12月5日。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
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（中央社記者葉臻桃園機場7日電）今年第8批採購莫德納（Moderna）疫苗125.33萬劑，今天下午運抵桃園國際機場，待完成檢驗封緘作業後將由指揮中心統籌運用；這批疫苗效期至今年12月5日。

這批COVID-19（2019冠狀病毒疾病）莫德納疫苗由華航班機CI-161承運，中午從韓國仁川機場啟航，下午1時38分運抵桃園國際機場；中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗有125.33萬劑，效期至今年12月5日。

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班機抵達桃機後停放在A7機坪，由地勤人員進行疫苗卸貨，海關完成機邊驗放，隨後送到航空貨運站完成通關程序，在警車戒備下送到指定冷儲物流中心進行檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。

今年採購的莫德納疫苗截至目前共有8批918.84萬劑到貨，分別為首批1月25日151.21萬劑、第2批2月15日140.48萬劑、第3批2月27日122.46萬劑、第4批4月23日20.04萬劑、第5批4月27日137.16萬劑、第6批5月3日110.61萬劑、第7批5月4日111.55萬劑，以及本批125.33萬劑。（編輯：方沛清）1110507

台灣今年採購的莫德納疫苗截至目前共有8批918.84萬劑到貨，第8批125.33萬劑7日下午順利運抵桃園機場，將送往指定冷儲物流中心進行檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
台灣今年採購的莫德納疫苗截至目前共有8批918.84萬劑到貨，第8批125.33萬劑7日下午順利運抵桃園機場，將送往指定冷儲物流中心進行檢驗封緘作業，再提供接種計畫所列實施對象接種。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
台灣今年採購的莫德納（Moderna）疫苗再到貨，第8批約125.33萬劑7日抵台，在機邊完成驗放作業後，將送到航空貨運站完成通關程序。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
台灣今年採購的莫德納（Moderna）疫苗再到貨，第8批約125.33萬劑7日抵台，在機邊完成驗放作業後，將送到航空貨運站完成通關程序。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
台灣自購莫德納（Moderna）疫苗第8批約125.33萬劑7日運抵桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗效期至今年12月5日。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
台灣自購莫德納（Moderna）疫苗第8批約125.33萬劑7日運抵桃園國際機場，中央流行疫情指揮中心表示，這批疫苗效期至今年12月5日。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
國內疫情持續升溫，政府今年採購的莫德納（Moderna）疫苗第8批7日下午到貨125.33萬劑，效期至今年12月5日，將待完成檢驗封緘作業後將由指揮中心統籌運用。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
國內疫情持續升溫，政府今年採購的莫德納（Moderna）疫苗第8批7日下午到貨125.33萬劑，效期至今年12月5日，將待完成檢驗封緘作業後將由指揮中心統籌運用。中央社記者葉臻攝 111年5月7日
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