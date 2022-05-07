部立花蓮醫院挺過群聚感染 增專責病房支援前線

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花蓮縣7日新增803例COVID-19確診個案，各鄉鎮市皆動員加強環境清消。花蓮縣府呼籲，母親節將至，考量疫情發展，盡量避免與非同住家人聚餐，降低染疫風險。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月7日

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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）部立花蓮醫院挺過4月COVID-19院內群聚感染，累積逾300例相關病例，目前全院清潔消毒，恢復醫療業務，增64床專責病房，支援醫療前線；各鄉鎮疫苗巡迴站將於9日起跑。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，花蓮今天新增803例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診創新高，經個案分析沒有發現大型群聚，但因通報與中央公布有時間差，認為多數為昨天382例的「校正回歸」，導致今天確診數量較多。

朱家祥指出，醫療量能部分，北區COVID-19專責病房從153床增加至217床，感謝部立花蓮醫院挺過院內感染，重新回到防疫戰場，清空2層樓病房，提供64床提供專責病房使用，支援醫療量能。

朱家祥指出，9日起將於秀林鄉、新城鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉、光復鄉、瑞穗鄉、卓溪鄉、玉里鎮、富里鄉、豐濱鄉等11鄉鎮設立新冠疫苗巡迴施打站，花蓮市、吉安鄉則就近至醫療院施打。

花蓮縣長徐榛蔚說明花蓮各鄉鎮確診分布，前3名分別為花蓮市1627人、吉安鄉1513人、秀林鄉792人；因應7月將到來觀光旺季，大型活動配合中央政策滾動調整。她也呼籲，明天就是母親節，考量疫情發展，盡量避免與非同住家人聚餐，降低染疫風險。（編輯：孫承武）1110507