鄭文燦：24家診所可PCR採檢 幼兒、長者可優先

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（中央社記者葉臻桃園7日電）桃園市長鄭文燦今天表示，採檢量已造成醫院負擔，將有24家耳鼻喉科診所加入PCR行列，並作為幼兒及長者優先採檢的綠色通道，醫院部分由於情況各有不同，會再進行協調。

桃園市今天新增6882例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，採檢量已經造成醫院很大的負擔，桃園目前有14家醫院以及7個社區採檢站，將加入24家耳鼻喉科基層診所，以及復興區衛生所到PCR採檢行列。

鄭文燦表示，耳鼻喉科對幼兒照顧比較有經驗，會先把這24家耳鼻喉科診所作為幼兒及長者優先採檢的通道，醫院部分由於情況各有不同，會再來進行協調，這24家診所的名單也會陸續公布、上線。

鄭文燦也說，林口長庚醫院、衛生福利部桃園醫院、國軍桃園總醫院都有提供兒科急診服務，是兒科急診的綠色通道，不過因為這3家醫院目前的負載很重，都快滿載，因此市府會先建議到24家耳鼻喉科來作為兒科採檢的綠色通道。

針對指揮中心今天公布的新規範，鄭文燦表示，防疫關懷包只會發給確診者，居家隔離者將不再發送，防疫包裡面會有快篩試劑，原則上會有5劑，提供確診者的家人使用。

重點疫情部分，鄭文燦表示，長榮空廚有43人確診，已按照防疫規範進行相關工作；欣興電子龜山廠有638人確診，會持續監督清消、分艙分流、快篩等作業項目等；成功路郵局和中正路郵局共有31人確診，會協助中華郵政進行後續的防疫。（編輯：張銘坤）1110507