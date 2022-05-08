印度官員肯定台灣防疫 高峰後確診數可望急遽下降

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

印度馬哈拉施特拉州（Maharashtra）計劃委員會秘書長德瓦拉接受中央社專訪，認為台灣不走清零路線改採與病毒共存的決策是正確的。中央社記者黃雅詩台北攝 111年5月8日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北8日電）國內疫情升溫，來台擔任訪問學者的印度官員德瓦拉博士指出，台灣從「清零」轉向「與病毒共存」政策是正確的，像印度與其他國家一樣，在這波高峰期過後，未來幾週數字可望急遽下降。

德瓦拉（Rajagopal Devara）曾參與印度當地多項防疫決策，他在接受中央社記者專訪時表示，儘管目前台灣確診數不斷增加，幸運的是，台灣與中國不同，並未實施全面嚴格封鎖，所以經濟表現良好，經濟數據證明了這一點。 但疫情數字上升，飯店、旅遊、體育、健身、餐廳等產業仍將受到衝擊，在印度，許多地方政府經過審慎評估後，擴大了現金福利、房屋稅與水電減免等措施。

德瓦拉是印度馬哈拉施特拉州（Maharashtra）計劃委員會秘書長，台灣獎助金得主，今年4月抵台，目前在政大國發所研究。

擁有1億多人口的馬哈拉施特拉州，是印度經濟火車頭，GDP占全印13%，首府是商業大城孟買（Mumbai）；德瓦拉在印度時曾參與多項當地防疫決策。

德瓦拉指出，馬哈拉施特拉州今年1、2月經歷第三波疫情，約持續60天，期間目睹確診數「急遽上升和突然下降」，高峰期7天平均病例達311560例，死亡率約 1.22%。台灣的第三波數據顯示，過去1個月逐步上升，與印度和所有其他國家一樣，未來幾週可能會出現急遽下降。

德瓦拉認為，相對印度在第二波疫情後即快速開放，台灣作法仍較為保守；台灣目前從清零轉為與病毒共存是正確的，印度等各國都採取了相同模式。

他認為在這波疫情高峰期後，台灣可望跟各國同步採取下列更開放的作法， 首先，只在封閉區域密切接觸達6小時者才須檢測，陽性者實行3+4天隔離。

其次，完整接種疫苗且PCR陰性的外籍旅客可免檢疫和自我健康管理，僅由指揮中心做7天數位健康監測。入境時不需整機乘客檢測，僅2%、3% 有症狀乘客接受 PCR 檢測；第三則是加強關注老年人和有嚴重合併症的人；第四是強化疫苗接種，包括第三劑與兒童覆蓋率。

至於快篩劑缺貨問題，德瓦拉坦言「這是個挑戰」，兩大要素是確保大量供應與實惠價格。在供應面，應提高國內產能，但這可能需要幾週或幾個月的時間，鑑於危機緊迫應立刻向外採購，美、英、印度因病例減少，目前都有大量可用的快篩庫存，價格更便宜。

不過德瓦拉認為快篩無須堅持採實名制，他表示，口罩與快篩配給基本原理不同，口罩是通用的，大家都需要，採實名配給是良好、及時的決定，快篩則非人人都需要，應根據需求提供，並保障最低價格，以及減少規定測試的次數。

德瓦拉說，科學印證 Omicron 病毒致命率低，傳播速度快，許多國家因此重訂合理的檢測策略，最好將國外入境與國內檢測次數減到1至2次，以減輕公民與旅客的經濟負擔，以及已過勞的衛生機構的負擔，讓衛生體系可更多用於常態醫療工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

德瓦拉強調，與病毒共存而非消除 COVID-19是切實可行的，在接受這點時應持續關注長者、慢性病患者狀況， 加大疫苗接種力度，用創新方式接觸仍未接種者；另為解決 COVID-19 長期併發症制定計劃，美國和印度的研究已證實一些相關的肺、血栓、肌肉併發症， 在嚴重情況下建議進行心理諮詢。

德瓦拉指出，由於第三波浪潮預期確診人數眾多，為「COVID後護理」（post COVID care）制定行動計劃非常重要，在印度甚至公布了COVID-19 後的護理程序，其中包括瑜伽，他盼望台灣早日克服當前疫情浪潮。（編輯：林淑媛）1110508