觀光局旅展邀騎自行車 泰國民眾高呼想念台灣

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觀光局駐曼谷辦事處在泰國戶外旅遊展（Traveler & Outdoor Expo 2022）設置攤位，邀請泰國民眾以騎自行車和實景影片的方式體驗台灣美景。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年5月8日

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（中央社記者呂欣憓曼谷8日專電）COVID-19後疫情時代，戶外旅遊成熱門選擇。觀光局駐曼谷辦事處在旅展設置攤位，邀請泰國民眾騎腳踏車並以360度實景影片體驗台灣美景，不少民眾高呼想念台灣，盼能盡速赴台旅遊。

泰國戶外旅遊展（Traveler & Outdoor Expo 2022）5月5日到8日在曼谷國際貿易展覽中心（BITEC）登場。觀光局駐曼谷辦事處所設置的攤位，以山脈、賞花和自行車的意象，希望持續吸引泰國人赴台灣觀光的興趣。

觀光局駐曼谷辦事處在展攤內設置一台自行車，泰國民眾可以騎上自行車，同時觀賞360度實景影片，影片包括台南木棉道、日月潭、台東伯朗大道、合歡山、白沙灣、高美溼地、基隆和平島和武陵農場的美景，讓泰國人體驗以自行車漫遊台灣的樂趣。

觀光局駐曼谷辦事處秘書林文斌表示，自行車旅遊符合疫情後大家想要出門且偏好戶外深度旅遊的需求，也符合今年展覽的主題，自行車在台灣是一種資源比較豐富的旅遊方式，加上泰國人近幾年也開始風靡戶外旅遊，觀光局想讓泰國人知道台灣除了美食和購物之外，也有天然的美景。

儘管現在去台灣仍然需要隔離，還是有不少泰國民眾到攤位上詢問赴台旅遊的資訊。泰國民眾Bank上次去台灣已經是3年前也就是COVID-19疫情前的事情，他沒去過台灣的朋友很想去台灣吃美食和到處走走，他表示很想念台灣，等台灣國境開放之後就會去台灣玩。

另外一位泰國民眾Nhoo從來沒去過台灣，但身邊的朋友都表示去台灣很方便，因為泰銖和台幣的幣值相近且食物美味，而且從城市到大自然相對很方便，不像曼谷一樣交通擁塞。

Nhoo表示，朋友們都在等台灣國境開放後就計畫去旅遊，現在計畫旅遊最重要的就是哪裡不需要隔離而且入境最簡單，希望台灣能早點取消隔離政策。

林文斌表示，觀光局希望藉由這個展覽向泰國人說明，台灣隨時都準備好，希望泰國人在制定旅遊計畫的時候不要忘了台灣。（編輯：韋樞）1110508